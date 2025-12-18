Advertisement
trendingNow13045819
Hindi Newsक्रिकेटटॉम लाथम-डेवोन कॉन्वे की मैराथन बैटिंग... ध्वस्त हो गया रोहित शर्मा-मयंक अग्रवाल का वर्ल्ड रिकॉर्ड

टॉम लाथम-डेवोन कॉन्वे की मैराथन बैटिंग... ध्वस्त हो गया रोहित शर्मा-मयंक अग्रवाल का वर्ल्ड रिकॉर्ड

Cricket Records: न्यूजीलैंड के ओपनर टॉम लाथम और डेवोन कॉनवे ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया. दोनों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का नया रिकॉर्ड बनाया. इस जोड़ी ने तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पहली पारी में मैराथन बैटिंग की.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 18, 2025, 09:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टॉम लाथम-डेवोन कॉन्वे की मैराथन बैटिंग... ध्वस्त हो गया रोहित शर्मा-मयंक अग्रवाल का वर्ल्ड रिकॉर्ड

Cricket Records: न्यूजीलैंड के ओपनर टॉम लाथम और डेवोन कॉनवे ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया. दोनों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का नया रिकॉर्ड बनाया. इस जोड़ी ने तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पहली पारी में मैराथन बैटिंग की. कीवी टीम ने पहले दिन स्टंप तक पहली पारी में 1 विकेट पर 334 रन बना लिए हैं. कॉन्वे 178 और जैकब डफी 9 रन बनाकर नाबाद हैं.

लाथम-कॉन्वे की रिकॉर्ड साझेदारी

कीवी कप्तान टॉम लाथम ने 137 रन बनाकर आउट हुए. यह उनका टेस्ट मैचों में 15वां शतक है. वेस्टइंडीज की टीम पहली सफलता के लिए पूरे दिन तरसती रही. दिन का खेल खत्म होने से ठीक पहले 87वें ओवर में लाथम आउट हो गए. अनुभवी गेंदबाज केमार रोच की गेंद पर रोस्टन चेज ने उनका कैच पकड़ा. लाथम और कॉन्वे ने पहले विकेट के लिए 323 रन की साझेदारी की. मौजूदा सीरीज की बात करें तो पहला टेस्ट ड्रॉ हुआ था और दूसरे मुकाबले को न्यूजीलैंड जीता था. इस मैच में अगर विंडीज टीम हारती है या ड्रॉ कराती है तो सीरीज गंवा देगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: बारिश-तूफान या Fog ही नहीं.. इन अजीबोगरीब कारणों से रद्द हो चुका मैच, हैरान कर देगी ये वजह

1972 के बाद पहली बार ऐसा

पिछली बार न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने टेस्ट में 300 से ज्यादा रन अप्रैल 1972 में बनाए थे. ग्लेन टर्नर और टेरी जार्विस ने गुयाना में वेस्टइंडीज के खिलाफ 387 रन जोड़े. लाथम और कॉन्वे उस रिकॉर्ड को पार नहीं कर पाए, लेकिन टेस्ट इतिहास में बराबर 12वीं सबसे अच्छी ओपनिंग साझेदारी की.

ये भी पढ़ें: कौन हैं कार्तिक शर्मा, जिन्हें चेन्नई सुपरकिंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा? सिक्स मारने में है एक्सपर्ट

रोहित-मयंक का रिकॉर्ड टूटा

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पिछला रिकॉर्ड 317 रन का था. भारत के रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल ने 2019 में विशाखापत्तनम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था. लाथम और कॉन्वे ने स्टंप्स से ठीक पहले यह आंकड़ा पार किया. 

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
Maharashtra
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
Punjab news in hindi
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
Mamata Banerjee
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
Jammu Kashmir
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
Supreme Court News
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
Jammu and Kashmir
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
Supreme Court News
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
Shashi Tharoor
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
air pollution
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
BMC Election
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना