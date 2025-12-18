टॉम लाथम-डेवोन कॉन्वे की मैराथन बैटिंग... ध्वस्त हो गया रोहित शर्मा-मयंक अग्रवाल का वर्ल्ड रिकॉर्ड

Cricket Records: न्यूजीलैंड के ओपनर टॉम लाथम और डेवोन कॉनवे ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया. दोनों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का नया रिकॉर्ड बनाया. इस जोड़ी ने तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पहली पारी में मैराथन बैटिंग की. कीवी टीम ने पहले दिन स्टंप तक पहली पारी में 1 विकेट पर 334 रन बना लिए हैं. कॉन्वे 178 और जैकब डफी 9 रन बनाकर नाबाद हैं.

लाथम-कॉन्वे की रिकॉर्ड साझेदारी

कीवी कप्तान टॉम लाथम ने 137 रन बनाकर आउट हुए. यह उनका टेस्ट मैचों में 15वां शतक है. वेस्टइंडीज की टीम पहली सफलता के लिए पूरे दिन तरसती रही. दिन का खेल खत्म होने से ठीक पहले 87वें ओवर में लाथम आउट हो गए. अनुभवी गेंदबाज केमार रोच की गेंद पर रोस्टन चेज ने उनका कैच पकड़ा. लाथम और कॉन्वे ने पहले विकेट के लिए 323 रन की साझेदारी की. मौजूदा सीरीज की बात करें तो पहला टेस्ट ड्रॉ हुआ था और दूसरे मुकाबले को न्यूजीलैंड जीता था. इस मैच में अगर विंडीज टीम हारती है या ड्रॉ कराती है तो सीरीज गंवा देगी.

1972 के बाद पहली बार ऐसा

पिछली बार न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने टेस्ट में 300 से ज्यादा रन अप्रैल 1972 में बनाए थे. ग्लेन टर्नर और टेरी जार्विस ने गुयाना में वेस्टइंडीज के खिलाफ 387 रन जोड़े. लाथम और कॉन्वे उस रिकॉर्ड को पार नहीं कर पाए, लेकिन टेस्ट इतिहास में बराबर 12वीं सबसे अच्छी ओपनिंग साझेदारी की.

रोहित-मयंक का रिकॉर्ड टूटा

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पिछला रिकॉर्ड 317 रन का था. भारत के रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल ने 2019 में विशाखापत्तनम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था. लाथम और कॉन्वे ने स्टंप्स से ठीक पहले यह आंकड़ा पार किया.