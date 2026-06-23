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ट्रेंट ब्रिज में आया कीवियों का तूफान, इंग्लैंड की धरती पर रचा नया इतिहास; टूट गया 96 साल पुराना महारिकॉर्ड

Tom Latham Devon Conway: टॉम लाथम और डेवोन कॉनवे ने इंग्लैंड के खिलाफ 317 रनों की रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी कर टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया. जानें कैसे उन्होंने 96 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त किया और न्यूजीलैंड को ट्रेंट ब्रिज टेस्ट में मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 26, 2026, 01:03 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:03 AM IST
ट्रेंट ब्रिज में आया कीवियों का तूफान, इंग्लैंड की धरती पर रचा नया इतिहास; टूट गया 96 साल पुराना महारिकॉर्ड

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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