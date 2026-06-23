Tom Latham Devon Conway: टॉम लाथम और डेवोन कॉनवे ने न्यूजीलैंड के टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारियों में से एक को अंजाम दिया. गुरुवार को ट्रेंट ब्रिज में सीरीज के निर्णायक तीसरे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने 317 रनों की विशाल साझेदारी की. पहले दिन खेल समाप्त होने के समय कीवी टीम का स्कोर 361/4 है. लाथम और कॉनवे ने रिकॉर्ड बुक्स को फिर से लिख दिया.
लाथम और कॉनवे की जोड़ी टेस्ट क्रिकेट इतिहास में इंग्लैंड के खिलाफ 300 से अधिक रनों की साझेदारी करने वाली पहली न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी बन गई है. ऐसा करके उन्होंने 1930 में वेलिंगटन में स्टुवी डेम्पस्टर और जैकी मिल्स द्वारा बनाए गए 276 रनों के पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जो पिछले 96 वर्षों से अटूट था.
लाथम और कॉनवे से पहले डेम्पस्टर और मिल्स ही एकमात्र ऐसी न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी थी जिसने टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 200 से अधिक रनों की साझेदारी की थी. ट्रेंट ब्रिज के इस प्रदर्शन ने न केवल उस पुराने मील के पत्थर को पार किया, बल्कि दोनों देशों की क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता में एक नया मानक भी स्थापित किया है.
New Zealand take control on Day 1 as Tom Latham and Devon Conway both bring up brilliant hundreds against England #WTC27 https://t.co/ijRO3lEysc pic.twitter.com/mvHHnZJH9R
— ICC (@ICC) June 25, 2026
इस विशाल साझेदारी को अंततः इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने तोड़ा, जब उन्होंने लाथम को बाहरी किनारा लेने पर मजबूर किया और विकेटकीपर जेमी स्मिथ ने कैच लपका. लाथम 214 गेंदों में 151 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें 15 चौके शामिल थे. उनकी इस मैराथन पारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से थका दिया था.
लाथम और कॉनवे का 317 रनों का गठबंधन अब विदेशी टेस्ट मैच में किसी भी विकेट के लिए न्यूजीलैंड की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी बन गया है. इस सूची में केवल 1972 में जॉर्जटाउन में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेरी जार्विस और ग्लेन टर्नर के बीच हुई 387 रनों की ओपनिंग साझेदारी ही उनसे ऊपर है. इस जोड़ी ने इंग्लैंड में किसी टेस्ट में न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. लाथम के जाने के तुरंत बाद कॉनवे भी 157 रन बनाकर जो रूट का शिकार हुए. उन्होंने अपनी 224 गेंदों की पारी में 22 चौके और तीन छक्के लगाए.
सीरीज 1-1 की बराबरी पर होने के कारण कप्तान लाथम का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ. बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन की वापसी के बावजूद असामान्य रूप से गर्म परिस्थितियों में सपाट पिच पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिली. स्टोक्स ने अंततः 72 ओवरों के संघर्ष के बाद पहला ब्रेकथ्रू दिलाया. लाथम के लिए यह उनका 17वां टेस्ट शतक था और फॉर्म में एक समय पर हुई वापसी थी, जबकि कॉनवे ने अपना 8वां शतक लगाकर एक बार फिर साबित कर दिया कि वे बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं.