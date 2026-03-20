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Hindi Newsक्रिकेटकीवियों का तूफान... साउथ अफ्रीका को किया चारों खाने चित, ऑकलैंड में लिखी सफलता की नई गाथा

कीवियों का तूफान... साउथ अफ्रीका को किया चारों खाने चित, ऑकलैंड में लिखी सफलता की नई गाथा

New Zealand vs South Africa T20I: टॉम लाथम की नाबाद 63 रनों की पारी और गेंदबाजों के घातक प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड ने तीसरे टी20 में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से मात दी. ऑकलैंड के ईडन पार्क में कीवियों की इस ऐतिहासिक जीत से सीरीज में मेजबानों को 2-1 की बढ़त मिल गई.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 20, 2026, 06:02 PM IST
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Photo Credit : X/@BLACKCAPS
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New Zealand vs South Africa T20I: ऑकलैंड के ऐतिहासिक ईडन पार्क में शुक्रवार को न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत की बुनियाद रखी. कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और पिच पर मौजूद घास को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यह फैसला तब सही साबित हुआ जब न्यूजीलैंड के सभी 6 गेंदबाजों ने कम से कम एक-एक विकेट झटका और दक्षिण अफ्रीका को 20 ओवरों में 9 विकेट पर केवल 136 रनों पर ही सीमित कर दिया. लॉकी फर्ग्यूसन इस जीत के सबसे बड़े नायक रहे. उन्होंने 4 ओवरों में मात्र 9 रन देकर 1 विकेट लिया और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

दक्षिण अफ्रीका की टीम शुरुआती पावरप्ले में ही लड़खड़ा गई और उसने मात्र 41 रनों पर अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए. वियान मुल्डर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, जबकि टोनी डी जॉर्जी (15) और कॉनर एस्टरहुइजन (15) भी लंबी पारी नहीं खेल सके. कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए जेसन स्मिथ और एस्टरहुइजन को आउट कर दक्षिण अफ्रीका की कमर तोड़ दी. एक समय प्रोटियाज टीम मात्र 68 रनों पर 6 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि वे 100 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे.

पहले मैच में मोकोएना ने किया प्रभावित

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मुश्किल समय में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे 19 वर्षीय नकोबानी मोकोएना ने दक्षिण अफ्रीका के लिए एक नई उम्मीद जगाई. निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए मोकोएना ने मात्र 20 गेंदों में नाबाद 26 रनों की आक्रामक पारी खेली, जिसमें तीन गगनचुंबी छक्के शामिल थे. उन्होंने लुथो सिपामला के साथ मिलकर 10वें विकेट के लिए अटूट 24 रनों की साझेदारी की, जो दक्षिण अफ्रीका के लिए इस विकेट के लिए टी20 में सबसे बड़ी साझेदारी है. जॉर्ज लिंडे (23 रन) के साथ हुई छोटी साझेदारियों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका 136 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा.

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टॉम लैथम और कॉनवे ने तय की जीत की राह

137 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने सधी हुई शुरुआत की और सलामी बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की स्विंग और सीम का सावधानी से सामना किया. टॉम लाथम और डेवोन कॉनवे के बीच पहले विकेट के लिए 96 रनों की शानदार साझेदारी हुई, जिसने दक्षिण अफ्रीका की मैच में वापसी की उम्मीदों को खत्म कर दिया. कॉनवे 26 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन लाथम अंत तक डटे रहे. लाथम ने अपने टी20 करियर का चौथा अर्धशतक जड़ा और 55 गेंदों में नाबाद 63 रनों की कप्तानी पारी खेली. इसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे. अंत में निक केली ने विनिंग सिंगल लेकर 16.2 ओवरों में टीम को जीत दिला दी.

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सीरीज का अगला मैच कहां और कब होगा?

मैच के बाद सेंटनर ने टीम की गहराई और खिलाड़ियों के 'ब्लूप्रिंट' पर अमल करने की प्रशंसा की. यह जीत न्यूजीलैंड के लिए खास रही क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गेंदों के मामले में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की. सीरीज में अब न्यूजीलैंड 2-1 से आगे है और रविवार (22 मार्च) को वेलिंगटन में होने वाले चौथे मैच में उनकी नजरें सीरीज कब्जाने पर होंगी. दक्षिण अफ्रीका के कप्तान केशव महाराज ने हार पर निराशा व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई है कि उनकी युवा टीम अगले मुकाबले में जोरदार वापसी करेगी.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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