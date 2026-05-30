शर्मनाक प्रदर्शन से LSG में भूचाल! कप्तानी छोड़ने वाले पंत की LSG से होगी छुट्टी? टॉम मूडी के बयान से मची खलबली

Tom Moody Major Statement on Rishabh Pant: ऋषभ पंत ने भले ही लखनऊ की टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसके बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी. इस खिलाड़ी की लखनऊ से पूरी तरह छुट्टी हो सकती है.
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Tom Moody Major Statement on Rishabh Pant: ऋषभ पंत इस वक्त चर्चा में हैं. पिछले 2 सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी संभालने वाले पंत एक बार भी टीम को प्लेऑफ में नहीं ले जा सके. 19वें सीजन में टीम अंक तालिका में सबसे नीचे यानी 10वें नंबर पर रही. इसके बाद पंत ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया. पिछले कुछ समय से उनकी लीडरशिप और प्रदर्शन को लेकर उठ रहे सवालों का दबाव पंत पर भारी पड़ रहा था. इसलिए आखिरकार उन्होंने कप्तानी छोड़ दी. इस पूरे मामले में अब लखनऊ सुपर जायंट्स के ग्लोबल क्रिकेट डायरेक्टर टॉम मूडी का बड़ा बयान सामने आया है.
'ईएसपीएनक्रिकइन्फो' (ESPNcricinfo) से बात करते हुए मूडी ने उम्मीद जताई कि कप्तानी का दबाव हटने के बाद पंत फिर से अपने पुराने और बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर सकेंगे.
टॉम मूडी ने कहा, 'मुझे लगता है कि दिन के अंत में ऋषभ पंत ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके लिए फिलहाल कप्तानी छोड़ना और एक खिलाड़ी के रूप में ध्यान केंद्रित करने का यह सही समय है. पिछला कुछ समय उनके लिए व्यक्तिगत और पेशेवर तौर पर काफी कठिन रहा है. वह उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी उम्मीद वह खुद से करते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि यह सही फैसला है. निश्चित रूप से यह उनके लिए और फ्रेंचाइजी दोनों के लिए सही निर्णय है. आइए उम्मीद करें कि यहां से वह अपनी लय वापस पाएंगे और उसी ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे, जिसके लिए वह जाने जाते हैं.'
जब टॉम मूडी से पूछा गया कि क्या पंत के इस फैसले से फ्रेंचाइजी हैरान है, तो उन्होंने साफ किया कि यह टीम के प्लान का ही हिस्सा था. उन्होंने पिछले कुछ सीजन से लगातार खराब प्रदर्शन का हवाला देते हुए कप्तानी में बड़े 'रीसेट' की बात कही. मूडी ने कहा, 'मैंने हमारे पिछले मैच के बाद ही यह बयान दे दिया था कि हमें कप्तानी में एक रीसेट (बदलाव) की जरूरत है और यह बात हर कोई जानता था.'
टॉम मूडी ने पिछले 3 साल के शर्मनाक प्रदर्शन को लेकर कहा, 'पिछले 3 साल इस फ्रेंचाइजी के लिए अच्छे नहीं रहे हैं. हम क्रमशः सातवें, सातवें और अब 10वें स्थान पर रहे हैं, इसलिए हमें चीजों को गहराई से देखना होगा. मैं अभी कुछ महीने पहले ही इस पद पर आया हूं. एक समग्र (Holistic) दृष्टिकोण से मुझे क्रिकेट के हर विभाग को देखना होगा, ताकि हम एक ऐसी टीम बना सकें जो फाइनल में प्रतिस्पर्धा करे.' मूडी का यह बयान संकेत देता है कि टीम से उन खिलाड़ियों की छुट्टी हो सकती है, जो फ्लॉप साबित हुए हैं.
कप्तानी छोड़ने के बाद अब सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि क्या आईपीएल 2027 में ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स की जर्सी में नजर आएंगे या नहीं? जब टॉम मूडी से पंत के भविष्य को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कोई पक्की गारंटी नहीं दी. संकेत दिए कि मेगा ऑक्शन से पहले पूरी टीम की समीक्षा की जाएगी.
मूडी ने पंत के भविष्य पर सस्पेंस बरकरार रखते हुए कहा, 'हां, यह एक स्वाभाविक सवाल है, लेकिन एक फ्रेंचाइजी के रूप में हम यह समझते हैं कि अभी तो टूर्नामेंट भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. हमें पूरी टीम की समीक्षा करने, कमियों को समझने और यह तय करने में काफी समय लगेगा कि हम आगे किस ब्रांड की क्रिकेट खेलना चाहते हैं और भविष्य में उस रोल में कौन-कौन से खिलाड़ी फिट बैठेंगे.'
टॉम मूडी के इस बयान से साफ है कि 27 करोड़ के इस खिलाड़ी की न सिर्फ कप्तानी गई है, बल्कि अगले साल के लिए लखनऊ की टीम में उनकी जगह भी अब पूरी तरह खतरे में है.
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