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Hindi Newsक्रिकेटW W W: डेब्यू में ही मिल गई हैट्रिक... 18 साल के गेंदबाज ने रचा इतिहास, 120 साल बाद हुआ ये महासंगम

W W W: डेब्यू में ही मिल गई हैट्रिक... 18 साल के गेंदबाज ने रचा इतिहास, 120 साल बाद हुआ ये 'महासंगम'

Tom Norton Hat-Trick: भारत में जहां आईपीएल 2026 की धूम है तो वहीं इंग्लैंड में इस समय घरेलू क्रिकेट खेला जा रहा है. काउंटी चैंपियनशिप 2026 में 9 मई को 120 साल पुराना इतिहास दोहराया गया है. एक गेंदबाज ने डेब्यू मुकाबले में हैट्रिक लेकर इतिहास रचा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 10, 2026, 11:42 AM IST
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डेब्यू में हैट्रिक लेने का गजब रिकॉर्ड (फोटो क्रेडिट AI)
डेब्यू में हैट्रिक लेने का गजब रिकॉर्ड (फोटो क्रेडिट AI)

Tom Norton Hat-Trick: हर गेंदबाज का सपना होता है कि उसका डेब्यू मुकाबला यादगार रहे. कुछ इसमें सफल होते हैं तो कुछ गेंदबाज फेल. लेकिन जरा सोचिए अगर किसी खिलाड़ी को डेब्यू मुकाबले में ही हैट्रिक मिल जाए? यह किसी अजूबे से कम नहीं होता. इस बार यह कमाल इंग्लैंड के 18 साल के गेंदबाज टॉम नॉर्टन (Tom Norton) ने किया है, जो ना सिर्फ यादगार है बल्कि ऐतिहासिक भी है.

दरअसल, काउंटी चैंपियनशिप 2026 में ग्लैमोरगन की ओर से खेलते हुए इस युवा तेज गेंदबाज ने अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू पर ही हैट्रिक लेकर सनसनी फैला दी है. यह कारनामा इतना दुर्लभ है कि काउंटी क्रिकेट के इतिहास में ऐसा 'महा-संयोग' पूरे 120 साल बाद देखने को मिला है.

कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में ग्लैमोरगन और समरसेट के बीच मुकाबला चल रहा है. इस मैच में टॉम नॉर्टन ने अपनी आग उगलती गेंदों से मैच का रुख ही बदल दिया. समरसेट की दूसरी पारी के दौरान नॉर्टन ने लगातार तीन गेंदों पर तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर अपनी हैट्रिक पूरी की. उन्होंने जेम्स रियू, टॉम लैमोनबी और आर्ची वॉन (दिग्गज माइकल वॉन के बेटे) को आउट करके इतिहास रचा. इतना ही नहीं, नॉर्टन ने विल स्मिड को भी आउट कर दूसरी पारी में अपने 4 विकेट पूरे किए और समरसेट का स्कोर 6 विकेट पर महज 32 रन कर दिया.

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120 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

टॉम नॉर्टन ने इस हैट्रिक के साथ इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया है. वह फर्स्ट क्लास डेब्यू पर हैट्रिक लेने वाले ग्लैमोरगन के सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए हैं. साल 1906 के बाद नॉर्टन काउंटी चैंपियनशिप में अपने डेब्यू मैच पर हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं. उनसे पहले 1906 में डब्ल्यू.ई. बेन्स्किन ने साउथेंड में एसेक्स के खिलाफ लीसेस्टरशायर के लिए अपने काउंटी चैंपियनशिप डेब्यू मैच में हैट्रिक ली थी. मतलब ये है कि सवा सदी के बाद क्रिकेट फैंस को ऐसा अद्भुत मंजर देखने को मिला है.

कौन हैं टॉम नॉर्टन?

टॉम नॉर्टन क्रिकेट फैंस के लिए नया नाम हैं. उनकी उम्र महज 18 साल है. इंग्लैंड क्रिकेट के उभरते हुए सितारों में उन्हें गिना जा रहा है. उनकी गति और सटीक लाइन-लेंथ ने चयनकर्ताओं को काफी प्रभावित किया है. डेब्यू मैच में हैट्रिक लेना किसी भी गेंदबाज के लिए कॉन्फिडेंस का बड़ा बूस्टर होता है और जिस अंदाज में नॉर्टन ने 120 साल पुराने रिकॉर्ड को छुआ है, उसने उन्हें रातों-रात चर्चा में ला दिया है.

Glamorgan vs Somerset मैच का लेखा-जोखा

अगर मैच की बात करें तो समरसेट ने अपनी पहली पारी में 354 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में ग्लैमोरगन की टीम 229 रनों पर सिमट गई. पहली पारी के आधार पर समरसेट को बड़ी बढ़त मिली थी, लेकिन टॉम नॉर्टन ने दूसरी पारी में अपनी घातक गेंदबाजी से मैच का पासा पलट दिया. नॉर्टन ने पहली पारी में 3 विकेट लिए थे और दूसरी पारी में अब तक 4 विकेट ले चुके हैं. मैच में अब तक उनके नाम कुल 7 विकेट दर्ज हो चुके हैं. खबर लिखे जाने तक समरसेट की टीम दूसरी पारी में 32 रन पर 6 विकेट खो चुकी है. समरसेट के पास 157 रनों की लीड है.

ये भी पढ़ें: PAK को मिला धाकड़ बैटर... डेब्यू टेस्ट में ठोका शतक; कौन है शोएब मलिक के गढ़ से आया ये नया सितारा?

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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