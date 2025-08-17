भारत के टॉप 10 बल्लेबाज... जिन्होंने टीम इंडिया की जीत में बनाए सबसे ज्यादा रन

भारतीय क्रिकेट में कई बड़े-बड़े स्टार क्रिकेटर आए और चले गए जिन्होंने अपने दम पर टीम इंडिया को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई हैं. मौजूदा समय में भी कई दिग्गज खिलाड़ी भारतीय टीम की जीत में बड़ा रोल निभा रहे हैं. क्रिकेट के मैदान पर जब-जब टीम इंडिया पर कोई बड़ी मुसीबत आई है, इन 10 बल्लेबाजों ने रनों और शतकों की झड़ी लगाकर तहलका मचाया है और अपने देश के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हुए हैं. आज हम बात करेंगे भारत के उन टॉप 10 बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने टीम इंडिया की जीत में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रनों का योगदान दिया है.

1. विराट कोहली

भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नाम इस लिस्ट में टॉप पर आता है. विराट कोहली ने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 27599 रन बनाए हैं. विराट कोहली ने टीम इंडिया की जीत में कुल 18049 इंटरनेशनल रन बनाए हैं. विराट कोहली के लगभग 66 प्रतिशत रन भारतीय क्रिकेट टीम की जीत में आए हैं.

2. सचिन तेंदुलकर

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है. सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 34357 रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया की जीत में कुल 17113 इंटरनेशनल रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर के लगभग 50 प्रतिशत रन भारतीय क्रिकेट टीम की जीत में आए हैं.

3. रोहित शर्मा

भारत के खूंखार बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है.'हिटमैन' रोहित शर्मा ने भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट को मिलाकर कुल 19700 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की जीत में कुल 14251 इंटरनेशनल रन बनाए हैं. रोहित शर्मा के लगभग 72 प्रतिशत रन भारतीय क्रिकेट टीम की जीत में आए हैं.

4. राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़ का नाम इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है. राहुल द्रविड़ ने भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट को मिलाकर कुल 24064 रन बनाए हैं. राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया की जीत में 10860 इंटरनेशनल रन बनाए हैं. राहुल द्रविड़ के लगभग 45 प्रतिशत रन भारतीय क्रिकेट टीम की जीत में आए हैं.

5. वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग का नाम इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर आता है. वीरेंद्र सहवाग ने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 16892 रन बनाए हैं. वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत में 9372 इंटरनेशनल रन बनाए हैं. वीरेंद्र सहवाग के लगभग 56 प्रतिशत रन भारतीय क्रिकेट टीम की जीत में आए हैं.

6. महेंद्र सिंह धोनी

महेंद्र सिंह धोनी का नाम इस लिस्ट में छठे नंबर पर आता है. महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 17092 रन बनाए हैं. महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया की जीत में 9145 इंटरनेशनल रन बनाए हैं. महेंद्र सिंह धोनी के लगभग 54 प्रतिशत रन भारतीय क्रिकेट टीम की जीत में आए हैं.

7. सौरव गांगुली

सौरव गांगुली का नाम इस लिस्ट में सातवें नंबर पर आता है. सौरव गांगुली ने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 18433 रन बनाए हैं. सौरव गांगुली ने टीम इंडिया की जीत में 9102 इंटरनेशनल रन बनाए हैं. सौरव गांगुली के लगभग 50 प्रतिशत रन भारतीय क्रिकेट टीम की जीत में आए हैं.

8. युवराज सिंह

युवराज सिंह का नाम इस लिस्ट में आठवें नंबर पर आता है. युवराज सिंह ने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 11686 रन बनाए हैं. युवराज सिंह ने टीम इंडिया की जीत में 7576 इंटरनेशनल रन बनाए हैं. युवराज सिंह के लगभग 65 प्रतिशत रन भारतीय क्रिकेट टीम की जीत में आए हैं.

9. शिखर धवन

शिखर धवन का नाम इस लिस्ट में नौवें नंबर पर आता है. शिखर धवन ने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 10867 रन बनाए हैं. शिखर धवन ने टीम इंडिया की जीत में 7079 इंटरनेशनल रन बनाए हैं. शिखर धवन के लगभग 65 प्रतिशत रन भारतीय क्रिकेट टीम की जीत में आए हैं.

10. गौतम गंभीर

गौतम गंभीर का नाम इस लिस्ट में दसरे नंबर पर आता है. गौतम गंभीर ने भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट को मिलाकर कुल 10324 रन बनाए हैं. गौतम गंभीर ने टीम इंडिया की जीत में कुल 6201 इंटरनेशनल रन बनाए हैं. गौतम गंभीर के लगभग 60 प्रतिशत रन भारतीय क्रिकेट टीम की जीत में आए हैं.