वनडे इंटरनेशनल में शतक जड़ने वाले 10 सबसे उम्रदराज क्रिकेटर, लिस्ट में भारत के दो महान बल्लेबाज भी शामिल

दुनिया के ऐसे 10 क्रिकेटर्स हैं, जिन्होंने उम्रदराज होते हुए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक जड़ने का कमाल किया है. इस लिस्ट में भारत के दो महान बल्लेबाज भी शामिल हैं. क्रिकेट अनिश्चितताओं, रोमांच और अजब-गजब कारनामों का खेल है. क्रिकेट में कभी भी और किसी भी पल कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो होश उड़ाकर रख देगा. आइए एक नजर डालते हैं, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक जड़ने वाले दुनिया के 10 उम्रदराज क्रिकेटर्स पर:

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 27, 2025, 07:06 AM IST
Trending Photos

1. खुर्रम खान (UAE)

पहले स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खुर्रम खान हैं. खुर्रम खान ने 30 नवंबर 2014 को अफगानिस्तान के खिलाफ 43 साल और 162 दिन की उम्र में नाबाद 132 रन की पारी खेली थी.

2. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)

दूसरे स्थान पर श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या हैं. सनथ जयसूर्या ने 28 जनवरी 2009 को भारत के खिलाफ 39 साल 212 दिन की उम्र में 107 रन की पारी खेली थी.

3. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)

तीसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के क्रिस गेल हैं. 27 फरवरी 2019 को 39 साल 159 दिन की उम्र में गेल ने इंग्लैंड के खिलाफ 162 रन की पारी खेली थी.

4. एड जॉयस (आयरलैंड)

चौथे स्थान पर आयरलैंड के एड जॉयस हैं. एड जॉयस ने यूएई के खिलाफ 11 जनवरी 2018 को 39 साल 111 दिन की उम्र में नाबाद 116 रन की पारी खेली थी.

5. ज्योफ्री बॉयकॉट (इंग्लैंड)

पांचवें स्थान पर इंग्लैंड के ज्योफ बॉयकॉट हैं. 11 दिसंबर 1979 को 39 साल 51 दिन की उम्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 105 रन की पारी खेली थी.

6. मोहम्मद नबी (अफगानिस्तान)

छठे स्थान पर अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी हैं. मोहम्मद नबी ने 39 साल 39 दिन की उम्र में 9 फरवरी 2024 को श्रीलंका के खिलाफ 136 रन की पारी खेली थी.

7. सचिन तेंदुलकर (भारत)

सातवें स्थान पर भारतीय सचिन तेंदुलकर हैं. तेंदुलकर ने 38 साल 327 दिन की उम्र में 16 मार्च 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ 114 रन बनाए थे.

8. रोहित शर्मा (भारत)

आठवें स्थान पर रोहित शर्मा हैं. 38 साल 178 दिन की उम्र में 25 अक्टूबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित ने नाबाद 121 रन की पारी खेली.

9. डेविड हैंप (बरमुडा)

नौवें स्थान पर डेविड हैंप हैं. बरमुडा के डेविड हैंप ने 38 साल 149 दिन की उम्र में केन्या के खिलाफ नाबाद 102 रन बनाए थे.

10. तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका)

दसवें स्थान पर श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान हैं. दिलशान ने 11 मार्च 2015 को 38 साल 148 दिन की उम्र में 104 रन की पारी खेली थी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

