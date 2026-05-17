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Hindi Newsक्रिकेटये 3 खूंखार बल्लेबाज रोहित शर्मा के सबसे बड़े दुश्मन, 2027 वर्ल्ड कप में काट सकते हैं उनका पत्ता

ये 3 खूंखार बल्लेबाज रोहित शर्मा के सबसे बड़े दुश्मन, 2027 वर्ल्ड कप में काट सकते हैं उनका पत्ता

भारत के पास मौजूदा समय में टैलेंटेड बल्लेबाजों की खान है. लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और IPL के जरिए एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं. ऐसे 3 विध्वंसक बल्लेबाज हैं, जो वनडे टीम में बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं. 39 साल के रोहित शर्मा के लिए अब बतौर ओपनर भारत की वनडे टीम में बने रहना बहुत चुनौती वाली काम है. भारत के पास ऐसे 3 खूंखार बल्लेबाज हैं, जो वनडे टीम में न सिर्फ बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं, बल्कि वह भारत के लिए 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 17, 2026, 02:00 PM IST
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ये 3 खूंखार बल्लेबाज रोहित शर्मा के सबसे बड़े दुश्मन, 2027 वर्ल्ड कप में काट सकते हैं उनका पत्ता

भारत के पास मौजूदा समय में टैलेंटेड बल्लेबाजों की खान है. लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और IPL के जरिए एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं. ऐसे 3 विध्वंसक बल्लेबाज हैं, जो वनडे टीम में बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं. 39 साल के रोहित शर्मा के लिए अब बतौर ओपनर भारत की वनडे टीम में बने रहना बहुत चुनौती वाली काम है. भारत के पास ऐसे 3 खूंखार बल्लेबाज हैं, जो वनडे टीम में न सिर्फ बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं, बल्कि वह भारत के लिए 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं.

1. अभिषेक शर्मा

25 साल के अभिषेक शर्मा की गिनती भारत के विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाजों में होती है. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक सिर्फ 46 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 190.47 के स्ट्राइक रेट और 33.44 की औसत से 1438 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 10 अर्धशतक ठोके हैं. अभिषेक शर्मा का IPL रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है. अभिषेक शर्मा ने अभी तक 89 IPL मैचों में 170.84 के स्ट्राइक रेट और 29.44 की औसत से 2296 रन बनाए हैं. IPL में अभिषेक शर्मा ने 2 शतक और 12 अर्धशतक जमाए हैं. अभिषेक शर्मा में पूरी काबिलियत है कि वह वनडे में भारत के परमानेंट ओपनर बन सकें. अभिषेक शर्मा वनडे टीम में न सिर्फ बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं, बल्कि वह भारत के लिए 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं.

2. वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 साल की उम्र में IPL, Under-19 क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में तहलका मचाया हुआ है. वैभव सूर्यवंशी सबसे यूनिक टैलेंट हैं. वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आते ही दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते हैं. वैभव सूर्यवंशी IPL के इतिहास में सबसे तेज शतक ठोकने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं. साथ ही वह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 में महज 14 साल की उम्र में डेब्यू कर सनसनी मचाई थी. 28 अप्रैल 2025 को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए IPL मैच में वैभव सूर्यवंशी ने केवल 35 गेंदों में ही शतक ठोक दिया था. इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए IPL मैच में वैभव सूर्यवंशी ने केवल 36 गेंदों में ही शतक ठोक दिया था. वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक IPL के 18 मैचों में 38.44 की औसत और 224.68 के स्ट्राइक रेट से 692 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. वैभव सूर्यवंशी का IPL में हाईएस्ट स्कोर 103 रन है. वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक IPL के 18 मैचों में 56 चौके और 64 छक्के ठोके हैं. वैभव सूर्यवंशी ने 25 यूथ ODI मैचों में 56.48 की औसत और 165.72 की स्ट्राइक रेट से 1412 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं. यूथ ODI में वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर 175 रन रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने यूथ ODI में 110 छक्के ठोके हैं. वैभव सूर्यवंशी वनडे टीम में न सिर्फ बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं, बल्कि वह भारत के लिए 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं.

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3. प्रियांश आर्या

वनडे टीम के लिए टीम इंडिया को एक और विस्फोटक ओपनर मिल गया है. ये बल्लेबाज लगातार अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहा है. भारत के 24 साल के युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्या वनडे में भारत के परमानेंट ओपनर बनने के दावेदार हैं. प्रियांश आर्या ने अभी तक IPL के 28 मैचों में 29.96 की औसत और 193.77 के स्ट्राइक रेट से 839 रन बनाए हैं. प्रियांश आर्या ने IPL में 1 शतक और 5 अर्धशतक ठोके हैं. प्रियांश आर्या बाएं हाथ से विस्फोटक बल्लेबाजी करने के अलावा दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी करते हैं. प्रियांश आर्या बतौर ओपनर भारत के लिए 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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