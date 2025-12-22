साल 2025 में रनों का अंबार लगाने वाले 3 दिग्गज, इस खिलाड़ी ने छुड़ाए गेंदबाजों के पसीने, आंकड़े देख उड़ जाएंगे होश

क्रिकेट जगत में एक से बढ़कर एक मंझे हुए दिग्गज बल्लेबाज हुए हैं. कई स्टार खिलाड़ियों ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर कई ऐतिहासिक पारियां खेली हैं. साल दर साल क्रिकेट जगत नए-नए चेहरे उभर कर आते रहते हैं.हर साल कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी जरूर आता है,जो अपनी दमदार बल्लेबाजी के दम पर रिकॉर्डों की झड़ी लगा देता है. यही नहीं अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर वह खिलाड़ी इतिहास बुक में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे साल 2025 में उस विध्वंसक खिलाड़ी के बारे में, जिसने इस साल अपने बल्ले से खूब आग बरसाने का काम किया है.इस फेहरिस्त में दुनिया के 3 खतरनाक खिलाड़ियों का नाम दर्ज है.

शुभमन गिल

साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल नंबर 1 पर हैं. गिल ने इस साल खेले 35 मैचों की 42 पारियों में 49.80 के बेहतरीन औसत से 7 शतक और 3 अर्धशतक की बदौलत से सबसे ज्यादा 1764 रन बनाने का कारनामा किया है. इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 269 रनों का रहा है. साथ ही 6 बार उन्होंने नाबाद रहने का काम किया है.

शाई होप

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज शाई होप ने इस साल जमकर गदर काटा है. उन्होंने इस साल खूब रन बरसाए हैं और वह गिल को बस पीछे छोड़ते-छोड़ते रह गए. होप ने इस साल खेले 42 मैचों की 50 पारियों में 40.00 की औसत से 5 शतक और 9 अर्धशतक की बदौलत 1760 रन बनाने का कारनामा किया है. साथ ही उनका उच्चतम स्कोर 140 रनों का रहा है. होप ने भी 6 बार नाबाद रहने का काम किया है.

जो रूट

इंग्लैंड के विध्वंसक सलामी बल्लेबाज जो रूट इस समय क्रिकेट जगत के सबसे नामी बल्लेबाज हैं और इस बात का सबूत उनकी इस साल रहा प्रदर्शन भी है. रूट ने साल 2025 में महज 24 मैचों की 31 पारियों में 57.89 के धमाकेदार औसत से 7 शतक और 5 अर्धशतक जड़कर 1598 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है. रूट का साल 2025 में उच्चतम स्कोर 166 रनों का रहा है. रूट इस दौरान 3 बार नाबाद रहे हैं.

