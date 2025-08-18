किसी का संन्यास तो किसी का पत्ता साफ... 3 टॉप स्कोरर एशिया कप 2025 से बाहर, एक ने लगाया रनों का अंबार

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया के ऐलान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 अगस्त को मेगा इवेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो जाएगा. पाकिस्तान इकलौती टीम है जिसने अभी तक अपने स्क्वाड की घोषणा कर दी है. पिछली बार टी20 फॉर्मेट में एशिया कप 2022 में खेला गया था. पिछले 3 साल में क्रिकेट जगत में कई टीमों की काया पलट चुकी है. नतीजन एशिया कप 2025 में इस टूर्नामेंट के टॉप-3 स्कोरर टीम का हिस्सा नहीं होंगे.

1. मोहम्मद रिजवान

पहला नाम पाकिस्तान के जाने-माने बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का है जो इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे. बाबर आजम ने टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 2022 में 6 मैच खेले और 281 रन ठोके थे. इस दौरान रिजवान के बल्ले से 3 फिफ्टी भी देखने को मिली थीं. हालांकि, इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें स्क्वाड में तरजीह नहीं दी है.

2. रोहित शर्मा

दूसरा नाम रोहित शर्मा का है जो टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर काबिज हैं. हिटमैन ने 2016 से 2022 तक टी20 एशिया कप के 9 मुकाबले खेले जिसमें 2 अर्धशतक के दम पर 271 रन ठोकने में कामयाब हुए. हिटमैन को इस बार फैंस मिस करेंगे, उन्होंने पिछले साल इस प्रारूप से संन्यान का ऐलान कर दिया था.

ये भी पढे़ं.. Asia Cup India Squad: लगा लें अलार्म... इस टाइम होगा टीम इंडिया का ऐलान, कप्तान सूर्यकुमार भी रहेंगे मौजूद!

3. विराट कोहली

टी20 एशिया कप में विराट कोहली टॉप रन स्कोरर हैं. उन्होंने 2016 से 2022 तक इस टूर्नामेंट में 10 मैच खेले हैं. इस दौरान कोहली के बल्ले से एक शतक और 3 फिफ्टी जड़ी हैं. वह इस फॉर्मेट वाले एशिया कप की एक पारी में सबसे ज्यादा 122 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. कोहली ने 9 पारियों में 429 रन ठोके हैं. अब देखना होगा इस बार कौन उनके इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करता है.