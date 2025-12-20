टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज, मौका पाने के दावेदार ये 3 विकेटकीपर, ऋषभ पंत को जगह मिलना मुश्किल

Advertisement
टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 जनवरी से होने शुरू वाली पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज किया जा सकता है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज अगले साल 7 फरवरी को होगा और उसका फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के मुताबिक सेलेक्शन कमिटी आज यानी शनिवार को मुंबई में मीटिंग करेगी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 20, 2025, 07:19 AM IST
टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 जनवरी से होने शुरू वाली पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज किया जा सकता है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज अगले साल 7 फरवरी को होगा और उसका फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के मुताबिक सेलेक्शन कमिटी आज यानी शनिवार को मुंबई में मीटिंग करेगी. मीटिंग में न्यूजीलैंड सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम चुनी जाएगी. टीम सेलेक्शन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा, जिसे कप्तान सूर्यकुमार यादव और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर संबोधित करेंगे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऋषभ पंत को टीम इंडिया में जगह मिलना मुश्किल नजर आ रहा है. आइए एक नजर डालते हैं, उन 3 खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाजों पर जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मौका पाने के प्रबल दावेदार हैं.

1. संजू सैमसन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन टीम इंडिया में मौका पाने के प्रबल दावेदार हैं. संजू सैमसन ओपनिंग से लेकर नंबर-5 या नंबर-6 पर कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं. साथ ही वह भारतीय टीम को एक चतुर विकेटकीपर का भी ऑप्शन देते हैं. उपकप्तान शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में संजू सैमसन ने शुक्रवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पांचवें टी20 इंटरनेशनल मैच में ओपनिंग करते हुए 33 गेंद पर 37 रन ठोक दिए थे. संजू सैमसन ने भारत के लिए अभी तक 52 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 148.06 की स्ट्राइक रेट से 1032 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं.

2. केएल राहुल

केएल राहुल भले ही नियमित तौर पर भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेलते, लेकिन सेलेक्टर्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए उनके अनुभव को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. केएल राहुल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर में कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं. केएल राहुल इसके अलावा एक बेहतरीन विकेटकीपर भी हैं. केएल राहुल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के रेगुलर विकेटकीपर हैं. केएल राहुल को उनके अनुभव के आधार पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए चुना जा सकता है. केएल राहुल ने भारत के लिए अभी तक 72 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 139.12 की स्ट्राइक रेट से 2265 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं.

3. जितेश शर्मा

जितेश शर्मा लोअर ऑर्डर के बेहद खतरनाक बल्लेबाज और एक काबिल विकेटकीपर भी हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जितेश शर्मा को टीम इंडिया में चुना जा सकता है. जितेश शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 16 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. 16 टी20 इंटरनेशनल मैचों में इस बल्लेबाज ने 151.40 की स्ट्राइक रेट से 162 रन बनाए हैं. टी20 इंटरनेशनल मैचों में जितेश शर्मा का हाईएस्ट स्कोर 35 रन है. जितेश शर्मा स्पिन और तेज गेंदबाजों के खिलाफ कड़ा प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं. जितेश शर्मा को डेथ ओवरों में गेंदबाजी करना किसी भी गेंदबाज के लिए बहुत मुश्किल साबित होता है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जितेश शर्मा टीम इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं.

