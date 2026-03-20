3 विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज… जो IPL 2026 में मचा सकते हैं तहलका, बल्ले और ग्लव्स का चलेगा जादू

IPL 2026 सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. IPL 2026 का पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. IPL 2026 में 3 विकेटकीपर ऐसे होंगे, जो बल्ले और ग्लव्स के कमाल से तबाही मचा सकते हैं. ये 3 विकेटकीपर न सिर्फ विकेटकीपिंग बल्कि अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैच का रुख पलटने में माहिर हैं. आइए एक नजर डालते हैं कि IPL 2026 में कौन से 3 विकेटकीपर बल्ले और ग्लव्स के कमाल से गर्दा उड़ा सकते हैं.

1. ईशान किशन

IPL 2026 में सभी की नजरें स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन पर रहेंगी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान ईशान किशन शानदार फॉर्म में नजर आए थे. ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 9 मैचों में 35.22 की औसत से 317 रन बनाए थे. ईशान किशन को IPL 2026 के लिए पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान भी बनाया गया है. ईशान किशन विस्फोटक बल्लेबाज के अलावा एक माहिर विकेटकीपर भी हैं. ईशान किशन ने 119 IPL मैचों में 29.11 की औसत से 2998 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं. ईशान किशन ने आईपीएल करियर में विकेट के पीछे 59 कैच लपकने के अलावा 5 स्टंपिंग भी की हैं.

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2. क्विंटन डि कॉक

क्विंटन डि कॉक टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं. क्विंटन डि कॉक ताबड़तोड़ ओपनर के अलावा एक चालाक विकेटकीपर भी हैं. क्विंटन डि कॉक IPL 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) की टीम के लिए धमाका करते हुए नजर आएंगे. क्विंटन डि कॉक को IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में मुंबई इंडियंस (MI) ने 1 करोड़ में खरीदा था. क्विंटन डि कॉक IPL 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) की टीम के लिए रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं. क्विंटन डि कॉक ने 115 IPL मैचों में 30.64 की औसत से 3309 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 24 अर्धशतक शामिल हैं. क्विंटन डि कॉक ने आईपीएल करियर में विकेट के पीछे 73 कैच लपकने के अलावा 16 स्टंपिंग भी की हैं.

3. जोस बटलर

जोस बटलर की गिनती टी20 क्रिकेट के विध्वंसक बल्लेबाजों में होती है. जोस बटलर ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर दोनों ही पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. जोस बटलर एक शातिर विकेटकीपर भी हैं. जोस बटलर IPL 2026 में गुजरात टाइटंस (GT) की टीम के लिए तहलका मचाते हुए नजर आएंगे. जोस बटलर को IPL 2026 के लिए गुजरात टाइटंस (GT) ने 15.75 करोड़ में रिटेन किया था. जोस बटलर ने 121 IPL मैचों में 40.00 की औसत से 4120 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 24 अर्धशतक शामिल हैं. जोस बटलर ने आईपीएल करियर में विकेट के पीछे 63 कैच लपकने के अलावा 3 स्टंपिंग भी की हैं.