टीम इंडिया के हेड कोच बनने के दावेदार हैं ये 4 महान क्रिकेटर्स, गंभीर से भी कई गुना ताकतवर

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 27, 2025, 06:02 AM IST
Team India Next Coach: टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पर गौतम गंभीर का कार्यकाल 2027 वर्ल्ड कप तक का है. हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में 2-0 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद गौतम गंभीर की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है. खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का प्रदर्शन लंबे समय से खराब रहा है, ऐसे में गौतम गंभीर के लिए अपनी नौकरी बचाना भी बहुत मुश्किल होगा. राहुल द्रविड़ के बाद जब से गौतम गंभीर ने हेड कोच का पद संभाला है, तभी से टीम इंडिया के प्रदर्शन में अचानक गिरावट देखने को मिली है. गौतम गंभीर ने जुलाई 2024 में टीम इंडिया के हेड कोच का पद संभाला था. गौतम गंभीर के कार्यकाल में अभी तक टीम इंडिया 10 टेस्ट, 4 वनडे और 2 टी20 मैच हार चुकी है. दुनिया में 4 ऐसे बड़े नाम हैं जो अगर भविष्य में टीम इंडिया के हेड कोच बनते हैं तो वह गौतम गंभीर से बेहतर साबित हो सकते हैं.

1. स्टीफन फ्लेमिंग

स्टीफन फ्लेमिंग वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत कामयाब कोच रहे हैं. स्टीफन फ्लेमिंग की कोचिंग में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता है. स्टीफन फ्लेमिंग की कोचिंग में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने साल 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में आईपीएल की ट्रॉफी जीती है. स्टीफन फ्लेमिंग एक चतुर रणनीतिकार हैं और भारतीय खिलाड़ियों के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग भी है. स्टीफन फ्लेमिंग जानते हैं कि किस तरह बड़े टूर्नामेंट जिताए जाते हैं. इसलिए वह टीम इंडिया के कोच बनकर उसकी किस्मत को बदल सकते हैं.

2. आशीष नेहरा

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा क्रिकेट के एक चतुर रणनीतिकार हैं.आशीष नेहरा का स्मार्ट और कूल क्रिकेटिंग माइंड टीम इंडिया को दुनिया में बेस्ट टीम बना सकता है. आशीष नेहरा आईपीएल में गुजरात टाइटंस टीम की कोचिंग करते हैं और अपनी कोचिंग में वह इस टीम को आईपीएल सीजन 2022 का खिताब भी जिता चुके हैं.

3. वीरेंद्र सहवाग

अपने दिनों में वीरेंद्र सहवाग अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से दुनियाभर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा चुके हैं. वीरेंद्र सहवाग अगर भारत के हेड कोच बनते हैं, तो वह टीम के अंदर एक आक्रामक सोच लेकर आएंगे. वीरेंद्र सहवाग पहले भी टीम इंडिया का कोच बनने के लिए आवेदन कर चुके हैं. वीरेंद्र सहवाग ने 104 टेस्ट में 49.34 के औसत से 8586 रन बनाए जिसमें 23 शतक और 32 अर्धशतक शामिल रहे. उनका बेस्ट स्कोर 319 रहा है. वीरू ने 251 वनडे में 8273 रन बनाए जिसमें 15 शतक और 38 अर्धशतक शामिल है. इस फॉर्मेट में वीरू का बेस्ट स्कोर 219 है. इसके अलावा 19 टी-20 मैचों में वीरू ने 394 रन बनाए, जिसमें 68 रन उनका सर्वाधिक स्कोर रहा.

4. सौरव गांगुली

सौरव गांगुली के पास IPL में कोचिंग का अच्छा-खासा अनुभव है.सौरव गांगुली की कोचिंग में धैर्य और आक्रामकता का अच्छा कॉम्बिनेशन है. पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने BCCI अध्यक्ष और दिल्ली कैपिटल्स के टीम निदेशक जैसे पदों पर कार्य किया है. सौरव गांगुली खुद भी एक बार टीम इंडिया के हेड कोच बनने को लेकर अपनी इच्छा जता चुके हैं. कप्तान रहते सौरव गांगुली ने टीम इंडिया को ऐसे मुकाम पर पहुंचाया था, जो अपने देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी जीतना जानती थी. सौरव गांगुली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2001 (श्रीलंका) और 2003 वर्ल्ड कप (साउथ अफ्रीका) के फाइनल में पहुंची. इसके अलावा भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 2002 में नेट वेस्ट सीरीज जीती जिसके बाद उन्होंने लॉर्ड्स की बालकनी में कमीज उतारकर लहराई थी. सौरव गांगुली अगर भारत के हेड कोच बनते हैं, तो वह टीम के अंदर किसी भी हालात में मैच जीतने का जज्बा लेकर आएंगे.

