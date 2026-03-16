IPL इतिहास के टॉप 4 खूंखार बल्लेबाज... जिन्होंने ठोके सबसे ज्यादा शतक, लिस्ट में रोहित-सूर्या का नाम गायब

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अब तक कुल 18 सीजन खेले गए हैं, जिसमें फैंस को जमकर रनों और शतकों की बरसात देखने को मिली है. आइए, उन टॉप 4 खूंखार बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिनके नाम पर सबसे ज्यादा आईपीएल शतक दर्ज हैं. इस टॉप-4 की लिस्ट में रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव के नाम गायब हैं.

1. विराट कोहली (8 शतक)

विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से 267 मैच खेले, जिसमें 39.54 की औसत के साथ 8,661 रन बनाए. इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से 8 शतक और 63 अर्धशतक निकले. विराट कोहली इस लीग में 291 छक्कों के साथ 771 चौके लगा चुके हैं.

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2. जोस बटलर (7 शतक)

साल 2016 से अब तक जोस बटलर ने 121 IPL मुकाबले खेले, जिसमें 40 की औसत के साथ 4,120 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 185 छक्के और 407 चौके निकले. जोस बटलर ने IPL में 7 शतक और 24 अर्धशतक लगाए हैं.

3. क्रिस गेल (6 शतक)

वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल ने साल 2009 से 2021 के बीच आईपीएल करियर में 142 मैच खेले, जिसमें 39.72 की औसत के साथ 4,965 रन बनाए. इस दौरान क्रिस गेल ने 6 शतक और 31 अर्धशतक लगाए. क्रिस गेल ने साल 2013 में RCB की तरफ से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ नाबाद 175 रन बनाए थे, जो आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी पारी है.

4. केएल राहुल (5 शतक)

केएल राहुल ने आईपीएल करियर में कुल 145 मैच खेले, जिसमें 46.21 की औसत के साथ 5,222 रन जुटाए. इस दौरान केएल राहुल के बल्ले से 5 शतक और 40 अर्धशतक निकले. केएल राहुल ने आईपीएल करियर में 208 छक्के और 452 चौके लगाए हैं.