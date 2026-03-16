Advertisement
trendingNow13143034
Hindi Newsक्रिकेटIPL इतिहास के टॉप 4 खूंखार बल्लेबाज... जिन्होंने ठोके सबसे ज्यादा शतक, लिस्ट में रोहित-सूर्या का नाम गायब

IPL इतिहास के टॉप 4 खूंखार बल्लेबाज... जिन्होंने ठोके सबसे ज्यादा शतक, लिस्ट में रोहित-सूर्या का नाम गायब

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अब तक कुल 18 सीजन खेले गए हैं, जिसमें फैंस को जमकर रनों और शतकों की बरसात देखने को मिली है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 16, 2026, 07:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X)
Photo Credit (X)

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अब तक कुल 18 सीजन खेले गए हैं, जिसमें फैंस को जमकर रनों और शतकों की बरसात देखने को मिली है. आइए, उन टॉप 4 खूंखार बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिनके नाम पर सबसे ज्यादा आईपीएल शतक दर्ज हैं. इस टॉप-4 की लिस्ट में रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव के नाम गायब हैं.

1. विराट कोहली (8 शतक)

विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से 267 मैच खेले, जिसमें 39.54 की औसत के साथ 8,661 रन बनाए. इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से 8 शतक और 63 अर्धशतक निकले. विराट कोहली इस लीग में 291 छक्कों के साथ 771 चौके लगा चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. जोस बटलर (7 शतक)

साल 2016 से अब तक जोस बटलर ने 121 IPL मुकाबले खेले, जिसमें 40 की औसत के साथ 4,120 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 185 छक्के और 407 चौके निकले. जोस बटलर ने IPL में 7 शतक और 24 अर्धशतक लगाए हैं.

3. क्रिस गेल (6 शतक)

वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल ने साल 2009 से 2021 के बीच आईपीएल करियर में 142 मैच खेले, जिसमें 39.72 की औसत के साथ 4,965 रन बनाए. इस दौरान क्रिस गेल ने 6 शतक और 31 अर्धशतक लगाए. क्रिस गेल ने साल 2013 में RCB की तरफ से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ नाबाद 175 रन बनाए थे, जो आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी पारी है.

4. केएल राहुल (5 शतक)

केएल राहुल ने आईपीएल करियर में कुल 145 मैच खेले, जिसमें 46.21 की औसत के साथ 5,222 रन जुटाए. इस दौरान केएल राहुल के बल्ले से 5 शतक और 40 अर्धशतक निकले. केएल राहुल ने आईपीएल करियर में 208 छक्के और 452 चौके लगाए हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

राज्यसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी, बिहार में सभी पांच सीटों पर NDA की जीत
Rajya Sabha Elections 2026
राज्यसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी, बिहार में सभी पांच सीटों पर NDA की जीत
'हिम्मत हो तो हमला करो...', ममता बनर्जी ने कोलकाता से भरी हुंकार, BJP को दी चुनौती
West Bengal elections 2026
'हिम्मत हो तो हमला करो...', ममता बनर्जी ने कोलकाता से भरी हुंकार, BJP को दी चुनौती
सदन में लौटेंगे सस्पेंड हुए सांसद, सस्पेंशन को लेकर विपक्ष लाएगी प्रस्ताव
India News
सदन में लौटेंगे सस्पेंड हुए सांसद, सस्पेंशन को लेकर विपक्ष लाएगी प्रस्ताव
मार्च में ठंड की वापसी! शिमला से कश्मीर तक बर्फबारी, दिल्ली-UP में कैसा है मौसम?
weather update
मार्च में ठंड की वापसी! शिमला से कश्मीर तक बर्फबारी, दिल्ली-UP में कैसा है मौसम?
ममता को हरा चुके अधिकारी फिर देंगे 'दीदी' को टक्कर, बंगाल में BJP की पहली सूची जारी
West Bengal Election 2026
ममता को हरा चुके अधिकारी फिर देंगे 'दीदी' को टक्कर, बंगाल में BJP की पहली सूची जारी
केरलम: BJP की पहली सूची जारी, 47 उम्मीदवारों में राजीव चंद्रशेखर समेत कई दिग्गज
kerala election 2026
केरलम: BJP की पहली सूची जारी, 47 उम्मीदवारों में राजीव चंद्रशेखर समेत कई दिग्गज
मुस्लिम वोटर्स या महिलाएं... पश्चिम बंगाल में कौन है ममता बनर्जी का सुरक्षा कवच?
West Bengal news
मुस्लिम वोटर्स या महिलाएं... पश्चिम बंगाल में कौन है ममता बनर्जी का सुरक्षा कवच?
Rajya Sabha Election: पोलिंग के बीच ओडिशा में बवाल, BJP-BJD विधायकों में हाथापाई
Rajya Sabha Election 2026
Rajya Sabha Election: पोलिंग के बीच ओडिशा में बवाल, BJP-BJD विधायकों में हाथापाई
PNG कनेक्शन लेने पर मिलेगी छूट, अभी देश में तेल का कितना भंडार? सरकार ने किया साफ
LPG Supply Situation
PNG कनेक्शन लेने पर मिलेगी छूट, अभी देश में तेल का कितना भंडार? सरकार ने किया साफ
कैफे वाला वीडियो असली या नकली? भारत में इजरायल ने नेतन्याहू की खत्म की सारी अटकलें
benjamin netanyahu
कैफे वाला वीडियो असली या नकली? भारत में इजरायल ने नेतन्याहू की खत्म की सारी अटकलें