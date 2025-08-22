रोहित शर्मा से लेकर निकोलस पूरन तक, ये हैं T20I में सबसे ज्यादा छक्के उड़ाने वाले टॉप 5 धुरंधर
रोहित शर्मा से लेकर निकोलस पूरन तक, ये हैं T20I में सबसे ज्यादा छक्के उड़ाने वाले टॉप 5 धुरंधर

टी20 क्रिकेट में कई दिग्गज बल्लेबाज हुए हैं. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में बल्लेबाज तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. टी 20 फॉर्मेट में ऐसे कई दिग्गज हुए हैं, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए छक्कों की बौछार लगा दी थी.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 22, 2025, 03:58 PM IST
Top 5 Batsman to hit most Sixes
Top 5 Batsman to hit most Sixes

टी20 क्रिकेट में कई दिग्गज बल्लेबाज हुए हैं. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में बल्लेबाज तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. टी 20 फॉर्मेट में ऐसे कई दिग्गज हुए हैं, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए छक्कों की बौछार लगा दी थी. ऐसे में आज हम आपको उन विस्फोटक बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के जमाए हैं. 

रोहित शर्मा

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड भारत के ODI फॉर्मेट के कप्तान रोहित शर्मा के नाम है. रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 205 छक्के जड़ने का ऐतिहासिक कारनामा किया है. रोहित ने अपने करियर में खेले 159 मैचों की 159 पारियों में 4231 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ट स्कोर 121 रनों का रहा है और उनका स्ट्राइक रेट 140.76 के आसपास का रहा है. फिलहाल रोहित टी20 इंटरनेशनल में नहीं खेलते हैं. उन्होंने 29 जून 2024 में भारत के टी20 विश्व कप जीतने के बाद संन्यास की घोषणा कर दी थी.

मार्टिन गप्टिल

लिस्ट में दूसरा नाम किवी खिलाड़ी मार्टिन गप्टिल का है. गुप्टिल ने अपने करियर में खेले 122 मैचों की 118 पारियों में 3531 रन बनाए हैं. गप्टिल ने अपने टी20 करियर में 173 छक्के जड़ने का कारनामा किया है.

मुहम्मद वसीम

लिस्ट में अगला नाम यूएई के खिलाड़ी का है. इस खिलाड़ी ने महज 78 टी20 मैचों की 78 पारियों में ताबड़तोड़ 168 छक्के जड़ने का कारनामा किया है . इस खिलाड़ी ने ओवरऑल 2759 रन बनाए हैं. साथ ही 3 शतक और 22 अर्धशतक ठोके हैं

जोस बटलर
लिस्ट में चौथा नाम इंग्लैंड के ताबड़तोड़  बल्लेबाज जोस बटलर का है. बटलर ने अपने करियर में खेले 137 मैचों में 3700 रन बनाए हैं. उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल ने 160 छक्के जड़े हैं. 

निकोलस पूरन

लिस्ट में पांचवां और आखिरी नाम वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज निकोलस पूरन का है.  पूरन ने अपने करियर में खेली 106 मैचों की 97 पारियों में 2275 रन बनाए हैं. पूरन ने अपने टी20 करियर में 149 छक्के जड़ने का कारनामा किया है. 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

;