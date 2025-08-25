सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले दुनिया के 5 विस्फोटक बल्लेबाज, 50 ओवरों में मचाया है कोहराम

वनडे क्रिकेट में बल्लेबाज अपनी तूफानी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में कई सूरमा हुए हैं. क्रिकेट फैंस को ये फॉर्मेट खूब पसंद आता है. खासकर शुरुआत के ओवरों में जब पावरप्ले चल रहा होता है वो खूब रन बरसते हैं और 40-50 ओवर्स के बीच यानी डेथ ओवर्स में रनों की बरसात कर देते हैं और क्रिकेट के दीवाने इस फॉर्मेट को खूब पसंद करते हैं. आज हम आपको उन दिग्गज क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने वनडे क्रिकेट में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए छक्कों की झड़ी लगा दी हो. आइए जानते हैं टॉप 5 सिक्सर किंग्स के बारे में.

शाहिद अफरीदी

लिस्ट में नंबर 1 पर पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज शाहिद अफरीदी का नाम आता है. अफरीदी ने अपने करियर में खेले 398 मैचों में 8064 रन बनाए हैं. उन्होंने अपने वनडे करियर में 351 छक्के जड़ने का कारनामा किया है. वो इकलौते ऐसे प्लेयर है जिसने 350 का आंकड़ा पार किया है. अफरीदी पाकिस्तान इतिहास के दिग्गज बल्लेबाज रहे हैं. वे 10 साल से इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर बने हुए हैं.

रोहित शर्मा

दूसरे नंबर पर भारत के कप्तान व सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम आता है. रोहित ने महज 273 वनडे मैच खेलते हुए 11168 रन बनाए हैं. रोहित ने अभी तक 344 छक्के जड़े हैं. वे अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से जल्दी नंबर 1 बल्लेबाज हैं. रोहित अफरीदी के रिकॉर्ड से महज 8 छक्के दूर हैं.

क्रिस गेल

लिस्ट में तीसरा नाम क्रिस गेल का है. गेल ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में 301 मैच खेलते हुए 10480 रन बनाए हैं. गेल ने अपने वनडे करियर के दौरान 331 छक्के जड़े हैं.

सनथ जयसूर्या

चौथे नंबर पर श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मशहूर सनथ जयसूर्या का नाम है. उन्होंने अपने करियर में 445 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 270 छक्के लगाने कारनामा किया है.

एमएस धोनी

पांचवें और आखिरी पायदान पर भारत के पूर्व महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम आता है. धोनी ने अपने करियर में कुल 350 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान धोनी(माही ) ने 229 गगनचुंबी छक्के जड़े हैं.