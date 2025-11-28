5 बल्लेबाज... जिन्होंने भारत-साउथ अफ्रीका वनडे मैच में हमेशा उगली है आग, टॉप पर विराट नहीं, इस बल्लेबाज का नाम

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे फॉर्मेट में हमेशा से ही बहुत रोमांचक क्रिकेट देखने को मिली है. दोनों देशों के अगर वनडे रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत पर साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा है. वनडे इतिहास में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 94 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 40 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं, साउथ अफ्रीका ने 51 मुकाबलों में बाजी मारी है. 5 बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने भारत बनाम साउथ अफ्रीका वनडे मैचों में हमेशा ही रनों की आग उगली है.आइए एक नजर डालते हैं इन 5 बल्लेबाजों पर-

1. सचिन तेंदुलकर

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. सचिन तेंदुलकर ने साल 1991 से 2011 के बीच 57 मुकाबलों में 35.73 की औसत के साथ कुल 2001 रन बनाए हैं. इस दौरान सचिन तेंदुलकर के बल्ले से 5 शतक और 8 अर्धशतक निकले हैं. सचिन तेंदुलकर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं. सचिन तेंदुलकर ने 24 फरवरी 2010 को ग्वालियर में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध नाबाद 200 रन की पारी खेली थी.

2. जैक कैलिस

जैक कैलिस ने भारत के विरुद्ध 37 वनडे मुकाबलों में 61.40 की औसत के साथ 1,535 रन बनाए. इस दौरान जैक कैलिस के बल्ले से 2 शतक और 11 अर्धशतक निकले. जैक कैलिस ने भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 127 चौके लगाए.

3. विराट कोहली

साल 2010 से 2023 के बीच विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 31 वनडे मुकाबलों में 65.39 की औसत के साथ 1,504 रन बनाए. इस दौरान कोहली ने 5 शतक और 8 अर्धशतक लगाए. कोहली ने 7 फरवरी 2018 को केपटाउन में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 160 रन की नाबाद पारी खेली थी. कोहली ने इस टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 17 छक्के और 121 चौके लगाए हैं.

4. गैरी कर्स्टन

साल 1995 से 2001 के बीच गैरी कर्स्टन ने 26 वनडे मुकाबलों में 62.59 की औसत के साथ 1,377 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 9 अर्धशतक निकले.

5. एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स ने साल 2005 से 2018 के बीच भारत के खिलाफ 32 मैच खेले, जिसमें 48.46 की औसत के साथ 1,357 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 5 अर्धशतक लगाए.