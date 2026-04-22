टी20 में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-5 नंबर के खूंखार बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल

दुनिया के टॉप-5 नंबर पर आने वाले खूंखार बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने ओवरऑल टी20 किकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का महारिकॉर्ड बनाया है. इन बल्लेबाजों की लिस्ट में वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल टॉप पर हैं. टी20 किकेट में ताबड़तोड़ शतक जड़ने का टैलेंट वर्ल्ड क्रिकेट के चुनिंदा बल्लेबाजों के पास है. क्रिस गेल, बाबर आजम, डेविड वॉर्नर, विराट कोहली और अभिषेक शर्मा दुनिया के सबसे विध्वंसक बल्लेबाज माने जाते हैं. आइए एक नजर डालते हैं कि टी20 किकेट में सबसे ज्यादा शतक किस बल्लेबाज ने ठोके हैं.

1. क्रिस गेल - 22 शतक

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने टी20 किकेट में सबसे ज्यादा 22 शतक ठोके हैं. क्रिस गेल ने 463 टी20 मैचों में 36.22 की औसत और 144.75 की स्ट्राइक रेट से 14562 रन बनाए हैं. इस दौरान क्रिस गेल का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 175 रन रहा है. क्रिस गेल ने टी20 क्रिकेट में 1056 छक्के लगाए हैं.

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2. बाबर आजम - 12 शतक

पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने टी20 किकेट में 12 शतक ठोके हैं. बाबर आजम ने 355 टी20 मैचों में 42.72 की औसत और 128.76 की स्ट्राइक रेट से 12306 रन बनाए हैं. इस दौरान बाबर आजम का हाईएस्ट स्कोर 122 रन रहा है. बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में 233 छक्के लगाए हैं.

3. डेविड वॉर्नर - 10 शतक

ऑस्ट्रेलिया के तूफानी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने टी20 किकेट में 10 शतक ठोके हैं. डेविड वॉर्नर ने 436 टी20 मैचों में 36.96 की औसत और 140.71 की स्ट्राइक रेट से 14121 रन बनाए हैं. इस दौरान डेविड वॉर्नर का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 135 रन रहा है. डेविड वॉर्नर ने टी20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाए हैं.

4. विराट कोहली, अभिषेक शर्मा, साहिबजादा फरहान, राइली रॉसौ, क्विंटन डि कॉक - 9-9 शतक

विराट कोहली, अभिषेक शर्मा, साहिबजादा फरहान, राइली रॉसौ और क्विंटन डि कॉक ओवरऑल टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं. इन सभी बल्लेबाजों ने अपने टी20 करियर में 9-9 शतक ठोके हैं. हाल ही में भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपना 9वां टी20 शतक जड़कर इस एलीट लिस्ट में एंट्री की है.

5. रोहित शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डु प्लेसिस और जोस बटलर - 8-8 शतक

रोहित शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डु प्लेसिस और जोस बटलर ओवरऑल टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर आते हैं. इन सभी बल्लेबाजों ने अपने टी20 करियर में 8-8 शतक ठोके हैं.