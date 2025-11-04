27 साल से नहीं टूटा ये रिकॉर्ड! ODI में एक साल में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? टॉप-5 में चार भारतीयों के नाम

Most centuries in one year ODI: क्रिकेट के मैदान पर शतक लगाना हर बल्लेबाज का सपना होता है, और जब बात हो एक कैलेंडर ईयर यानी एक पूरे साल में सबसे ज्यादा शतक बनाने की, तो इसमें भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा साफ दिखता है! वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में अकेले चार खिलाड़ी भारत से हैं. यह आंकड़ा दिखाता है कि भारतीय बल्लेबाज लंबी पारियां खेलने और रिकॉर्ड बनाने में कितने आगे रहे हैं.

सचिन तेंदुलकर का अटूट रिकॉर्ड

वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक लगाने का यह शानदार रिकॉर्ड 'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिसे पिछले 27 सालों से कोई नहीं तोड़ पाया है. उन्होंने यह रिकॉर्ड साल 1998 में बनाया था. सचिन ने उस साल 34 मैचों में 9 शतक जड़े थे. इस दौरान उन्होंने कुल 1894 रन बनाए थे, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए एक साल में अविश्वसनीय प्रदर्शन है.

सचिन के अलावा तीन और भारतीय बल्लेबाज इस खास टॉप-5 लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने अपने-अपने कैलेंडर ईयर में बेहतरीन प्रदर्शन किया. इसके साथ ही इस लिस्ट में एक विदेशी बल्लेबाज भी शामिल है, जो अपनी धमाकेदार पारियों के चलते इस खास लिस्ट में जगह बना पाया है.

सौरव गांगुली

'दादा' के नाम से फेमस सौरव गांगुली इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने साल 2000 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 शतक लगाए थे.

रोहित शर्मा

'हिटमैन' रोहित शर्मा ने साल 2019 के वर्ल्ड कप ईयर में जबरदस्त फॉर्म दिखाते हुए 7 शतक जड़े और इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई.

डेविड वॉर्नर

वॉर्नर ने साल 2016 में 7 शतक लगाए थे और वह रोहित शर्मा तथा सौरव गांगुली के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं. वॉर्नर का स्ट्राइक रेट (105.47) उस साल सबसे तेज था.

विराट कोहली

रन मशीन विराट कोहली साल 2017 में 6 शतक लगाकर इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. उनका औसत (76.84) उस साल सबसे बेहतरीन था, जो उनकी लगातार अच्छी फॉर्म को दिखाता है.