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Women's Asia Cup 2026: शेफाली-मंधाना में रनों की रेस, बॉलिंग में दीप्ति की बादशाहत, एशिया कप के टॉप 5 बैटर-बॉलर्स

Women's Asia Cup 2026: महिला एशिया कप 2026 में भारतीय टीम विजयरथ पर सवार नजर आई है. टीम इंडिया ने जीत का चौका जमाकर सेमीफाइनल में एंट्री की. अब फाइनल में इस टीम की टक्कर श्रीलंका से होगी. इससे पहले आइए जान लेते हैं, कि इस एशिया कप के टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज कौन रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 12, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:15 AM IST
Women's Asia Cup 2026: शेफाली-मंधाना में रनों की रेस, बॉलिंग में दीप्ति की बादशाहत, एशिया कप के टॉप 5 बैटर-बॉलर्स
Image Credit: PIC- IANS

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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