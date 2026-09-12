Women's Asia Cup 2026: शेफाली-मंधाना में रनों की रेस, बॉलिंग में दीप्ति की बादशाहत, एशिया कप के टॉप 5 बैटर-बॉलर्स

लीग स्टेज में टीम इंडिया ने लगातार तीन मुकाबले जीते थे, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा जीत भी शामिल थी. सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने बांग्लादेश को रौंदा और फाइनल का टिकट कटाया. अब अगर फाइनल में टीम इंडिया खिताबी जीत दर्ज करती है, तो ये भारतीय महिला टीम की एशिया कप में चौथी जीत होगी. इससे पहले 2012-13, 2016-17, 2022-23 में भारत जीत दर्ज कर चुका है. इस बार भी टीम इंडिया की तरफ से शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. टॉप-5 बल्लेबाजों में 2 बल्लेबाज भारतीय टीम की हैं, जबकि गेंदबाजों में भी 2 भारतीय गेंदबाजों के नाम टॉप-5 में हैं.