Women's Asia Cup 2026: शेफाली-मंधाना में रनों की रेस, बॉलिंग में दीप्ति की बादशाहत, एशिया कप के टॉप 5 बैटर-बॉलर्स

Women's Asia Cup 2026: महिला एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला 13 सितंबर को खेला जाएगा. भारत और श्रीलंका की टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उतरेंगी. दोनों ही टीमों ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है. श्रीलंका ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को मात देकर फाइनल का टिकट काटा. सेमीफाइनल खत्म होने के बाद हम आपको बताते हैं, कि अभी तक इस टूर्नामेंट में टॉप-5 गेंदबाज और बल्लेबाज कौन हैं. दोनों ही लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिलता है.
लीग स्टेज में टीम इंडिया ने लगातार तीन मुकाबले जीते थे, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा जीत भी शामिल थी. सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने बांग्लादेश को रौंदा और फाइनल का टिकट कटाया. अब अगर फाइनल में टीम इंडिया खिताबी जीत दर्ज करती है, तो ये भारतीय महिला टीम की एशिया कप में चौथी जीत होगी. इससे पहले 2012-13, 2016-17, 2022-23 में भारत जीत दर्ज कर चुका है. इस बार भी टीम इंडिया की तरफ से शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. टॉप-5 बल्लेबाजों में 2 बल्लेबाज भारतीय टीम की हैं, जबकि गेंदबाजों में भी 2 भारतीय गेंदबाजों के नाम टॉप-5 में हैं.
टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट पर नजर डालें तो शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना के बीच रनों की रेस है. दोनों ने ही 4-4 मुकाबले खेले हैं. शेफाली ने 42 के औसत से 2 अर्धशतकों की बदौलत 168 रन बनाए हैं. दूसरे नंबर पर स्मृति मंधाना हैं, जिन्होंने 4 मैच में 38.50 के औसत से 154 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक भी शामिल है. हॉन्ग-कॉन्ग की टीम के खिलाफ उन्होंने शानदार 124 रन की पारी खेली थी. अब देखना होगा कि दोनों में से कौन बल्लेबाज एशिया कप में टॉप स्कोरर रहता है.
|खिलाड़ी (Player)
|अवधि (Span)
|मैच (Mat)
|पारी (Inns)
|नाबाद (NO)
|रन (Runs)
|सर्वोच्च स्कोर (HS)
|औसत (Ave)
|गेंदें (BF)
|स्ट्राइक रेट (SR)
|100
|50
|0
|4s
|6s
|शेफाली वर्मा (IND-W)
|2026-2026
|4
|4
|0
|168
|64
|42.00
|99
|169.69
|0
|2
|0
|19
|9
|स्मृति मंधाना (IND-W)
|2026-2026
|4
|4
|0
|154
|124
|38.50
|90
|171.11
|1
|0
|0
|20
|7
|शोभना मोस्तरी (BAN-W)
|2026-2026
|4
|4
|0
|95
|40
|23.75
|113
|84.07
|0
|0
|0
|7
|1
|हर्षिता समरविक्रमा (SL-W)
|2026-2026
|4
|3
|1
|89
|48*
|44.50
|78
|114.10
|0
|0
|0
|7
|2
|निलाक्षी डी सिल्वा (SL-W)
|2026-2026
|4
|3
|1
|86
|50
|43.00
|68
|126.47
|0
|1
|0
|7
|1
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अब बात करें गेंदबाजी की, तो टॉप पर टीम इंडिया की स्टार दीप्ति शर्मा हैं. दीप्ति ने 4 मैच में 11 विकेट अपने नाम किए हैं. चौथे नंबर पर भारत की श्री चरणी भी हैं, जिन्होंने 4 मैच में 8 विकेट भी लिए. इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर श्रीलंका की स्पिनर चमारी अटापट्टू भी हैं, उन्होंने दीप्ति शर्मा के बराबर ही 11 विकेट झटके हैं. लेकिन अटापट्टू ने दीप्ति से ज्यादा ओवर फेंके हैं. हालांकि, फाइनल में दीप्ति का प्रदर्शन फीका रहता है, तो अटापट्टू इस सीजन की टॉप विकेट टेकर होंगी.
|खिलाड़ी (Player)
|अवधि (Span)
|मैच (Mat)
|पारी (Inns)
|नाबाद (NO)
|रन (Runs)
|सर्वोच्च स्कोर (HS)
|औसत (Ave)
|गेंदें (BF)
|स्ट्राइक रेट (SR)
|100
|50
|0
|4s
|6s
|शेफाली वर्मा (IND-W)
|2026-2026
|4
|4
|0
|168
|64
|42.00
|99
|169.69
|0
|2
|0
|19
|9
|स्मृति मंधाना (IND-W)
|2026-2026
|4
|4
|0
|154
|124
|38.50
|90
|171.11
|1
|0
|0
|20
|7
|शोभना मोस्तरी (BAN-W)
|2026-2026
|4
|4
|0
|95
|40
|23.75
|113
|84.07
|0
|0
|0
|7
|1
|हर्षिता समरविक्रमा (SL-W)
|2026-2026
|4
|3
|1
|89
|48*
|44.50
|78
|114.10
|0
|0
|0
|7
|2
|निलाक्षी डी सिल्वा (SL-W)
|2026-2026
|4
|3
|1
|86
|50
|43.00
|68
|126.47
|0
|1
|0
|7
|1