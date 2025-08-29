वनडे क्रिकेट के टॉप 5 सबसे कंजूस गेंदबाज, बल्लेबाजों की नाक में किया था दम, इनमें भारत के महान कप्तान
वनडे क्रिकेट के टॉप 5 सबसे कंजूस गेंदबाज, बल्लेबाजों की नाक में किया था दम, इनमें भारत के महान कप्तान

लिमिटेड ओवर्स के गेम में मेडन ओवर्स फेंकना कोई आसान काम नहीं है. कुछ दिग्गज गेंदबाज ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंग्थ से बल्लेबाजों के नाक में दम कर दिया था. आज हम आपको यहां वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाजों के बारे में बता रहे हैं...

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 29, 2025, 06:52 AM IST
Most maiden by Bowler
Most maiden by Bowler

शॉन पॉलक 

इस मामले में नंबर 1 पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर शॉन पॉलक का नाम आता है. उन्होंने अपने करियर में 2818 ओवर फेंकते हुए 313 मेडन ओवर फेंके हैं. इस दौरान उनकी इकोनॉमी 3.67 की रही है. पोलॉक ना केवल बॉलर बल्कि बतौर कप्तान भी शानदार साबित हुए.

ग्लेन मैक्ग्रा

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा अपनी सटीक लाइन और लेंग्थ के लिए जाने जाते थे. अपने करियर के दौरान फेंके 2161 ओवरों में उन्होंने 279 मेडन ओवर डाले हैं. इस दौरान मैक्ग्रा की इकोनॉमी रेट 3.88 की रही है. उनका स्ट्राइक रेट 3.44 का रहा है, जो सबसे उम्दा है. मैक्ग्रा कंगारू टीम के खास गेंदबाज थे और वे लंबे समय तक टीम का हिस्सा रहे थे.

चामिंडा वास

श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चामिंडा वास का नाम भी लिस्ट में मैक्ग्रा के साथ शामिल है. चामिंडा ने अपने करियर में 279 ओवर मेडन फेंके हैं. वास अपनी तेज तर्रार स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे. उन्होंने 2003 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक झटकी थी. चामिंडा वास ने श्रीलंका की तरफ से खेलते हुए अपने करियर में ओवरऑल 400 विकेट झटके हैं.

वसीम अकरम

वसीम अकरम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. वसीम अकरम को पाकिस्तान का 'सुल्तान ऑफ स्विंग' कहा जाता था. अकरम ने अपने करियर में 3031 ओवर फेंके हैं, जिसमें उन्होंने 237 मेडन डालने का कारनामा किया है. इस दौरान उनकी गेंदबाजी का इकोनॉमी रेट 3.89 का रहा है. वसीम अकरम क्रिकेट इतिहास के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक हैं.

कपिल देव

लिस्ट में पांचवें पायदान पर भारत के महान कप्तान कपिल देव का नाम है. कपिल देव ने 1867 ओवर डालते हुए 235 मेडन ओवर फेंके हैं. उनका गेंदबाजी इकोनॉमी रेट महज 3.71 का रहा है. वे भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज रहे हैं और अपनी सटीक लाइन लेंग्थ से बल्लेबाज को बांध कर रख देते थे.

