ये गेंदबाज नहीं, तूफान हैं! सिर्फ 53 मैचों में 100 विकेट, T20I का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना नामुमकिन!

Fastest 100 wickets in t20i: टी20 क्रिकेट में 100 विकेट लेना किसी भी गेंदबाज के लिए एक बड़ा मील का पत्थर होता है. भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने यह शानदार उपलब्धि हासिल की और दुनिया के सबसे तेजी से 100 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई. हालांकि इस लिस्ट में अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान सिर्फ 53 मैचों के साथ टॉप पर हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह 64 मैचों में 100 विकेट लेकर ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. इस लिस्ट में नेपाल के संदीप लमिछाने, श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा और बहरीन के रिजवान बट भी शामिल हैं, जो बताते हैं कि कम समय में बड़ा रिकॉर्ड बनाना अब केवल बड़े देशों के खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं है.

राशिद खान (अफगानिस्तान)

इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम अफगानिस्तान के जादुई स्पिनर राशिद खान का है. राशिद ने 29 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए अपने 100 विकेट पूरे किए थे. आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने यह कारनामा सिर्फ 53 मैचों में ही कर दिखाया था. वो आज भी इस लिस्ट के बादशाह बने हुए हैं.

संदीप लमिछाने (नेपाल)

दूसरे नंबर पर नेपाल के युवा स्पिनर संदीप लमिछाने हैं. संदीप ने भी बहुत तेजी से विकेट चटकाए हैं. उन्होंने 16 जून 2024 को बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए अपने 100 विकेट पूरे किए. उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए राशिद से सिर्फ एक मैच ज्यादा, यानी 54 मैच खेले थे.

वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)

तीसरे नंबर पर श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा का नाम आता है. हसरंगा अपनी मिस्ट्री स्पिन के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने 19 फरवरी 2024 को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि हासिल की. उन्होंने 100 विकेट पूरे करने के लिए 63 मैच खेले.

अर्शदीप सिंह (भारत)

चौथे नंबर पर भारतीय गेंदबाद अर्शदीप सिंह हैं. उन्होंने 19 सितंबर 2025 को ओमान के खिलाफ एशिया कप मैच में यह रिकॉर्ड बनाया. 64 मैचों में 100 विकेट लेकर उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि भारतीय तेज गेंदबाज भी किसी से कम नहीं हैं. यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है.

जवान बट (बहरीन)

इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर एक ऐसा नाम है, जो शायद आपने कम सुना हो. यह बहरीन के गेंदबाज रिजवान बट हैं. उन्होंने 12 जुलाई 2025 को मलावी के खिलाफ मैच में अपने 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरे किए. उन्होंने इसके लिए 66 मैच खेले.