टेस्ट क्रिकेट में LBW के बादशाह कौन? टॉप 5 लिस्ट में भारतीय गेंदबाजों की दबदबा, यहां देखें पूरी लिस्ट

टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज कई दिनों तक टिके रहते हैं. कई बार कुछ गेंदबाजी अपनी धारदार गेंदबाजी की बदौलत सामने वाली टीम को पूरी तरह से धराशाई कर देते हैं. क्रिकेट में बल्लेबाजों को आउट करने के कई सारे तरीके हैं. ज्यादातर गेंदबाजों को बैट्समैन को क्लीन बोल्ड करने के बाद अलग ही खुशी मिलती है. लेकिन क्रिकेट में एक LBW आउट का भी तरीका है. LBW का फुल फॉर्म है लेग बिफोर विकेट. बल्लेबाज LBW आउट तब माना जाता है, जब वह गेंद को स्टंप पर जाने से रोकता है. ऐसे में आज हम आपको उन टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार LBW विकेट लेने का कारनामा किया है.

अनिल कुंबले

इस मामले में भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास के नंबर 1 गेंदबाज अनिल कुंबले का नाम सबसे ऊपर हैं. उन्होंने सबसे ज्यादा बार LBW विकेट लेने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है. कुंबले ने अपने टेस्ट करियर में 156 पर LBW विकेट लेने का रिकॉर्ड हासिल किया है. अपने टेस्ट करियर में खेले 132 मैचों में उन्होंने 619 विकेट चटकाए हैं. साथ ही वह भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं.

मुथैया मुरलीधरन

लिस्ट में नंबर 2 पर टेस्ट क्रिकेट इतिहास के दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का नाम शुमार है. उन्होंने 150 बार LBW विकेट लेने का कारनामा किया है. साथ ही टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल गेंदबाजी भी हैं. उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 800 विकेट लेने का प्रचंड रिकॉर्ड भी स्थापित किया है.

शेन वॉर्न

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास में शेन वॉर्न जैसा स्पिन गेंदबाज शायद ही कभी आएगा. उन्होंने टेस्ट करियर में 138 बार LBW विकेट लेने का इतिहास बनाया है. साथ ही वह टेस्ट क्रिकेट इतिहास के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं. शेन वॉर्न ने अपने टेस्ट करियर के दौरान 708 विकेट लिए.

वसीम अकरम

लिस्ट में चौथे नंबर पर पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास के दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम का नाम भी शुमार है. अकरम ने अपने टेस्ट करियर के दौरान 119 पर LBW आउट करने का रिकॉर्ड स्थापित किया. साथ ही अपने करियर में उन्होंने 414 विकेट लिए.

रविचंद्रन अश्विन

इस लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर एक और भारतीय गेंदबाज शामिल है और वह हैं रविचंद्रन अश्विन, अश्विन ने अपने टेस्ट करियर में 117 बार LBW आउट करने का रिकॉर्ड हासिल किया है. उन्होंने दिसंबर 2024 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. साथ ही कुछ महीनों पहले आईपीएल से भी संन्यास ले लिया.

