सबसे खतरनाक और ताकतवर... ये हैं IND vs AUS वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-5 गेंदबाज

India vs Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होगी. पहला वनडे मैच पर्थ में खेला जाएगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 152 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले 5 खिलाड़ियों में दो भारतीय हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे क्रिकेट में अब तक सिर्फ पांच ही गेंदबाज 40+ विकेट हासिल कर सके हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 18, 2025, 06:47 AM IST
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होगी. पहला वनडे मैच पर्थ में खेला जाएगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 152 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले 5 खिलाड़ियों में दो भारतीय हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे क्रिकेट में अब तक सिर्फ पांच ही गेंदबाज 40+ विकेट हासिल कर सके हैं. आइए, लिस्ट में शामिल उन पांच गेंदबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट हासिल किए हैं.

1. ब्रेट ली

साल 2000 से 2012 के बीच ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज तेज गेंदबाज ने कुल 32 मुकाबलों की 30 पारियों में 257.1 ओवर फेंके, जिसमें 21 की औसत के साथ 55 विकेट हासिल किए. इस दौरान ली ने भारत के विरुद्ध चार बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट हासिल किए.

2. कपिल देव

भारत को बतौर कप्तान वनडे वर्ल्ड कप खिताब जिताने वाले कपिल देव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 1980 से 1994 के बीच 41 मुकाबलों में कुल 338.4 ओवर फेंके, जिसमें 45 विकेट हासिल किए. इंग्लैंड के खिलाफ कपिल देव का सर्वश्रेष्ठ 43/5 रहा.

3. मिचेल जॉनसन

इस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने साल 2006 से 2015 के बीच 220.3 ओवरों में कुल 43 विकेट हासिल किए. इस दौरान जॉनसन ने एक बार पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा भी किया.

4. स्टीव वॉ

ऑस्ट्रेलिया का यह दिग्गज खिलाड़ी लिस्ट में चौथे स्थान पर मौजूद है, जिसने साल 1986 से 2001 के बीच भारत के खिलाफ 53 वनडे मैच खेले. इस दौरान स्टीव वॉ ने 257.3 ओवर गेंदबाजी करते हुए 29.46 की औसत के साथ 43 विकेट हासिल किए.

5. मोहम्मद शमी

भारत के तेज गेंदबाज ने साल 2013 से 2025 के बीच 215.4 ओवर गेंदबाजी की. इस दौरान शमी ने 42 विकेट हासिल किए. इस टीम के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में शमी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 51/5 है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Ind Vs Aus

