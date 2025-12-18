Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: 17 सीजन में भी कायम भारतीयों का दबदबा बरकरार, टॉप-5 सबसे महंगे खिलाड़ी

IPL 2026: 17 सीजन में भी कायम भारतीयों का दबदबा बरकरार, टॉप-5 सबसे महंगे खिलाड़ी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) भारत की नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग है. लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट वाली इस लोग को क्रिकेट समर्थक जमकर एंजॉय करते हैं. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन आईपीएल 2026 के सबसे महंगे  खिलाड़ी बन चुके हैं. बहरहाल, आज हम आपको बताएंगे इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास के 5 सबसे महंगे खिलाड़ियों के बारे में.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 18, 2025, 04:57 PM IST
Cameron Green
Cameron Green

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) भारत की नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग है. लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट वाली इस लोग को क्रिकेट समर्थक जमकर एंजॉय करते हैं. आईपीएल में खिलाड़ियों के नाम पर जमकर बोली लगती है और वह खूब पैसे छापते हैं. यही नहीं आईपीएल इतिहास में एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी हुए हैं. साथ ही आईपीएल के इतिहास में कई सारे महंगे खिलाड़ी भी हुए हैं. कुछ खिलाड़ी तो ऐसे भी हुए हैं, जिन्होंने जमकर पैसे पीटे हैं. सबसे ज्यादा पैसे कमाने के मामले में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार के आईपीएल ऑक्शन में एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा रही है और वह नाम है कैमरून ग्रीन का. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन आईपीएल 2026 के सबसे महंगे  खिलाड़ी बन चुके हैं. बहरहाल, आज हम आपको बताएंगे इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास के 5 सबसे महंगे खिलाड़ियों के बारे में.

ऋषभ पंत 

इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं. साल 2025 के ऑक्शन में उन्हें लखनऊ सुपरजायंट्स ने  27 करोड़ रुपए देकर अपने खेमे में शामिल किया था. ऋषभ अपनी धमाकेदार पारियों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने आईपीएल के इतिहास में कई ऐतिहासिक पारियां खेली हैं. वह अपनी तेज-तर्रार पारी और शानदार प्रदर्शन के दम पर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे. 

श्रेयस अय्यर
साल 2025 के ही ऑक्शन में श्रेयस अय्यर पर दूसरी सबसे बड़ी बोली लगी थी. अय्यर आईपीएल के इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा था.अय्यर ने अपनी टीम को टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचाया. अपने दमदार प्रदर्शन के बलबूते वह सिंगल हैंडली टीम को फाइनल तक लेकर गए. अय्यर ने टूर्नामेंट में कई मैच विनिंग पारियां खेली साथ ही उनकी सेमीफाइनल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ धमाकेदार पारी भला कौन ही भूलेगा.

कैमरून ग्रीन

साल 2026 की पूरी लाइम लूटने वाले खिलाड़ी का नाम है कैमरून ग्रीन. जी हां इस साल दुबई में हुई आईपीएल ऑक्शन में कैमरून ग्रीन अभी तक के आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं. शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरून ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख में अपने झोली में डालने का काम किया है. 

मिचेल स्टार्क

इस फेहरिस्त में चौथे पायदान पर एक और कंगारू खिलाड़ी का नाम है.जी हां हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के घातक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के बारे में. साल 2025 के आईपीएल सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने ही स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए में अपनी झोली में डाला था. वह इस साल के ऑक्शन होने के पहले सबसे महंगे विदेशी प्लेयर थे. हालांकि, उनका रिकॉर्ड इस बार उनके साथी खिलाड़ी ग्रीन ने ध्वस्त कर दिया है. 

वेंकटेश अय्यर

लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज वेंकेटेश अय्यर का नाम है.  बता दें कि वेंकेटेश अय्यर को भी कोलकाता नाइटराइडर्स ने 23.75  करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था.अय्यर आईपीएल में कोलकाता के लिए काफी कारगर साबित हुए हैं. उन्होंने अपनी टीम के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेली हैं. 

ये भी पढ़ें: बम धमाका, खतरनाक पिच, स्टेडियम में आग और आतंकी हमले का खतरा, क्रिकेट के मैदान पर कब-कब अजीब कारणों से रद्द करने पड़े मैच

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Rishabh PantShreyas IyerCameron Green

