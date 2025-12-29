Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटविराट-रोहित ही नहीं..., इन 5 एक्टिव बल्लेबाजों ने ठोके हैं IPL में सबसे ज्यादा रन, देखें पूरी लिस्ट

विराट-रोहित ही नहीं..., इन 5 एक्टिव बल्लेबाजों ने ठोके हैं IPL में सबसे ज्यादा रन, देखें पूरी लिस्ट

आईपीएल 2026 की शुरुआत होने में 2-3 महीने का समय और बचा है. उससे पहले दुनिया की सभी बड़ी टीमें टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगी. इंडियन प्रीमियर लीग को भारत में लोग त्योहार की तरह देखते हैं. ये महज एक टूर्नामेंट नहीं है बल्कि लोगों के लिए इमोशन की तरह है.दरअसल, हम आज बात कर रहे हैं आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 एक्टिव भारतीय बल्लेबाजों के बारे में.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 29, 2025, 05:49 PM IST
Virat kohli
Virat kohli

आईपीएल 2026 की शुरुआत होने में 2-3 महीने का समय और बचा है. उससे पहले दुनिया की सभी बड़ी टीमें टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगी. इंडियन प्रीमियर लीग को भारत में लोग त्योहार की तरह देखते हैं. ये महज एक टूर्नामेंट नहीं है बल्कि लोगों के लिए इमोशन की तरह है. आईपीएल इतिहास में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हुए हैं. हर साल आईपीएल में नए-नए चेहरे उभर कर आते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं , जो सालों के अपनी परफॉर्मेंस के साथ लगातार कांस्टेंट हैं. उन्होंने अपने बल्ले से कमाल करते हुए इस लीग में खूब रन बनाने का काम किया है.दरअसल, हम आज बात कर रहे हैं आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 एक्टिव भारतीय बल्लेबाजों के बारे में.

विराट कोहली

नंबर 1 पर क्रिकेट के बेताज बादशाह भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम है. जी हां हम बात कर रहे हैं विराट कोहली के बारे में. कोहली ने अपने इंडियन प्रीमियर लीग करियर में खेले 267 मैचों में 39.80 के औसत और 132.90 के स्ट्राइक रेट से 8661 रन बनाने का कारनामा किया है. इस दौरान उन्होंने 8 शतक और 63 अर्धशतक ठोके हैं. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 113 रनों का रहा है. 

रोहित शर्मा 

लिस्ट में नंबर 2 पर हिट मैन के नाम से मशहूर पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम है. रोहित ने अपने अभी तक के आईपीएल करियर में खेले 272 मैचों की 267 पारियों में 132.90 के स्ट्राइक रेट से 7046 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है. साथ ही उन्होंने 2 शतक और 47 अर्धशतक लगाए हैं. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 109 रनों का रहा है.

लोकेश राहुल

लिस्ट में तीसरा नाम भारत के तूफानी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज लोकेश राहुल का है. राहुल ने अपने करियर में ओवरऑल खेले 145 मैचों की 136 पारियों में अभी तक 136.78 के स्ट्राइक रेट से 5222 रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. वहीं राहुल ने अपने आईपीएल करियर में ओवरऑल 5 शतक और 40 फिफ्टी लगाई है. वहीं, उनका सर्वोच्च स्कोर 132 रनों का रहा है.

अजिंक्य रहाणे

लिस्ट में चौथे पायदान पर भारत के बेहतरीन खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे का नाम शामिल है.रहाणे ने अपने आईपीएल करियर में ओवरऑल खेले 198 मैचों की 183 पारियों में 5032 रन बनाए हैं.इस दौरान उन्होंने  2 शतक और 33 फिफ्टी लगाई है और उनका बेस्ट स्कोर 105 रनों का रहा है.

सूर्यकुमार यादव 

लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर भारत के मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम है. सूर्या ने अपने आईपीएल करियर में ओवरऑल खेले 166 मैचों में 151 पारियों का सहारा लेते हुए 148.90 के स्ट्राइक रेट से 4311 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है. साथ ही उन्होंने 2 शतक और 29 अर्धशतक भी ठोके हैं. वहीं, उनका हाइएस्ट स्कोर 103 रनों का रहा है.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Virat KohliRohit SharmaSuryakumar Yadav

