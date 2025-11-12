टेस्ट क्रिकेट के महारथी, जबरदस्त औसत रखने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, नंबर 1 नाम जान रह जाएंगे भौच्चके

भारत के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक से बढ़कर एक महान खिलाड़ी हुए हैं. कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने क्रिकेट के सबसे बड़े प्रारूप में टीम इंडिया के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेली हैं. टेस्ट क्रिकेट में निरंतर शानदार प्रदर्शन करते रहना और अपनी बल्लेबाजी औसत को मेंटेन करना मामूली बात नहीं है, लेकिन भारतीय क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे दिग्गज प्लेयर्स हुए हैं, जिन्होंने अपने करियर के दौरान क्रिकेट के सबसे चैलेंजिंग फॉर्मेट यानी टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर दमदार औसत के साथ अपने करियर को अलविदा कहा है. आज हम आपको ऐसे ही 5 भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, जिनका बल्लेबाजी औसत एकदम टॉप नॉच रहा है.

विनोद कांबली

लिस्ट में नंबर 1 पर चौंका देने वाला नाम है. जी हां हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी विनोद कांबली के बारे में. उन्होंने अपने 2 साल के टेस्ट करियर के दौरान खेले 17 मैचों की 21 पारियों में 54.78 की धमाकेदार औसत से 1084 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 3 अर्धशतक लगाने का काम किया है. कांबली का औसत सबसे बेहतर है.

सचिन तेंदुलकर

लिस्ट में दूसरे नंबर पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम है. उन्होंने अपने 24 साल के लंबे करियर में 200 टेस्ट मैचों की 329 पारियों में 53.79 की जबरदस्त बल्लेबाजी औसत से 15921 रन बनाने का काम किया है. इस दौरान सचिन ने 51 शतक और 68 अर्धशतक लगाए.

राहुल द्रविड़

लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारतीय बल्लेबाजी की दीवार राहुल द्रविड़ का नाम है. द्रविड़ ने अपने करियर के दौरान 196 मैचों की 284 पारियों में 52.63 की औसत से 13265 रन बनाने का कारनामा किया है. इस दौरान द्रविड़ ने 36 शतक और 63 अर्धशतक भी लगाए.

यशस्वी जायसवाल

लिस्ट में चौथे पायदान पर भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का नाम है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2023 में की थी. अभी तक उन्होंने 26 टेस्ट मैचों की 49 पारियों में 51.65 की बेहतरीन औसत से 2448 रन बनाने का काम किया है. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में 7 शतक और 12 अर्धशतक लगाने का कारनामा किया है.

सुनील गावस्कर

लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर भारत के महान खिलाड़ी व लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर का नाम है. गावस्कर ने अपने करियर के दौरान खेले 125 मैचों की 214 पारियों में 51.12 की शानदार औसत से 10122 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है. इस दौरान उन्होंने 34 शतक और 45 अर्धशतक लगाए हैं.

