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Hindi Newsक्रिकेटगेल, रोहित, एबी डिविलियर्स नहीं...इन 5 बल्लेबाजों ने उड़ाए हैं सबसे लंबे छक्के, नंबर 1 पर कौन?

गेल, रोहित, एबी डिविलियर्स नहीं...इन 5 बल्लेबाजों ने उड़ाए हैं सबसे लंबे छक्के, नंबर 1 पर कौन?

Longest Sixes in Cricket: क्रिकेट की दुनिया में जब भी सिक्स हिटर्स की बात होती है, तो सबसे पहले क्रिस गेल, रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्स, कीरोन पोलार्ड, आंद्रे रसेल जैसे खूंखार बल्लेबाजों का जिक्र होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टॉप 5 सबसे लंबे छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में इनमें से किसी एक का भी नाम नहीं है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 12, 2026, 04:38 PM IST
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क्रिकेट इतिहास के 5 सबसे लंबे छक्के (फोटो क्रेडिट AI)
क्रिकेट इतिहास के 5 सबसे लंबे छक्के (फोटो क्रेडिट AI)

Longest Sixes in Cricket:  क्रिकेट में आमतौर पर 60 से लेकर 80 मीटर के छक्के देखने को मिलते हैं. इन दिनों चल रहे IPL 2026 में भी छक्कों की बारिश देखने को मिल रही है. कई खिलाड़ी गेंद को 80 मीटर पार भी भेज रहे हैं. हर छक्के पर फैंस झूम रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं. आज के दौर में बल्लेबाज क्रीज पर उतरते ही बड़े शॉट्स खेलने की फिराक में रहते हैं, इसलिए टी20 क्रिकेट को बल्लेबाजों का गेम भी माना जाता है.

छक्के लगाना सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि टाइमिंग और क्लास पर भी निर्भर करता है. यही वजह है कि सबसे लंबे छक्के लगाने की लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं, जिन्हें देखकर फैंस हैरान रह जाते हैं. इस लिस्ट में शामिल ब्रेट ली जैसे गेंदबाज ने साबित किया है कि छक्का लगाने में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि असली खेल टाइमिंग का भी होता है.

1. शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान)- 153 मीटर

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी इस लिस्ट में सबसे आगे हैं. नंबर 1 पर मौजूद इस खिलाड़ी ने साल 2013 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में रेयान मैकलारेन की गेंद पर 153 मीटर का अविश्वसनीय छक्का जड़ा था. ये सिक्स इतना तगड़ा था कि गेंद वांडरर्स स्टेडियम की सीमाएं लांघकर बाहर चली गई थी. यह आज भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे लंबा आधिकारिक सिक्स माना जाता है.

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2. ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया)- 130 मीटर

इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेट ली का है. दूसरे नंबर पर काबिज इस गेंदबाज ने साल 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ गाबा के मैदान पर सबको दंग कर दिया. उन्होंने डैरेन पॉवेल की गेंद पर 130 मीटर लंबा छक्का लगाया, जो क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे लंबा छक्का माना जाता है. एक मुख्य गेंदबाज के बल्ले से निकला यह शॉट आज भी फैंस को याद है.

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3. मार्टिन गुप्टिल (न्यूजीलैंड)- 127 मीटर

न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल भी इस खास लिस्ट का हिस्सा हैं, जो अपने जमाने के खूंखार ओपनर रहे. जब भी वो अपनी लय में होते थे, तो उन्हें रोकना मुश्किल होता था. साल 2012 में ऑकलैंड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक टी20 मैच में गुप्टिल ने लोनवाबो त्सोत्सोबे की गेंद पर 127 मीटर लंबा छक्का जड़ा था. यह गेंद सीधे स्टेडियम की छत पर जाकर रुकी थी.

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4. लियाम लिविंगस्टोन (इंग्लैंड)- 122 मीटर

इंग्लैंड के धाकड़ ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन ने साल 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ताकत का नमूना पेश किया था. हेडिंग्ले में खेले गए टी20 मैच के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज हारिस राउफ की गेंद पर 122 मीटर का विशाल छक्का लगाया. गेंद स्टेडियम की छत को पार करते हुए बाहर चली गई थी. लिविंगस्टोन इंग्लैंड के घातक ऑलराउंडर हैं, जो अपनी पावर-हिटिंग के लिए पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं.

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5. कोरी एंडरसन (न्यूजीलैंड)- 122 मीटर

न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर कोरी एंडरसन अपनी पावर-हिटिंग के लिए मशहूर थे. साल 2014 में नेपियर के मैदान पर भारत के खिलाफ एक वनडे मैच में एंडरसन ने मोहम्मद शमी की गेंद पर 122 मीटर लंबा छक्का जड़ा था. यह छक्का इतना ऊंचा और लंबा था कि गेंद स्टेडियम से काफी दूर जाकर गिरी थी.

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ये भी पढ़ें: देश की खातिर तोड़ा संन्यास, World Cup में मचेगी तबाही; खूंखार गेंदबाज की टीम में हुई सरप्राइज एंट्री

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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