115, 113, 110... ODI के सबसे 'महंगे' स्पेल, जब बड़े-बड़े गेंदबाज रोए थे खून के आंसू! ये 5 बॉलर आज भी नहीं भूले होंगे वो दिन

Most ODI spell by indian bowler: क्रिकेट में वनडे फॉर्मेट तो लगभग बल्लेबाजों का ही खेल बनता जा रहा है. जब विरोधी टीम आक्रामक होती है और पिच सपाट तो अक्सर बड़े-बड़े गेंदबाज भी बेबस नजर आते हैं. कुछ मौकों पर तो गेंदबाजों के एक स्पेल में 100 रन से ज्यादा भी बन जाते हैं, जो किसी भी गेंदबाज के लिए एक बुरा सपना होता है. आज हम आपको 5 ऐसे गेंदबाजों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल (ODI) क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाने का दुर्भाग्यपूर्ण रिकॉर्ड बनाया है.

बास डी लीडे

वनडे क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने का अनचाहा रिकॉर्ड नीदरलैंड्स के ऑलराउंडर बास डी लीडे के नाम है. उन्होंने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने 10 ओवरों में 115 रन लुटा दिए थे. ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच में 399 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था.

मिक लुईस (ऑस्ट्रेलिया)

यह रिकॉर्ड लंबे समय तक ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिक लुईस के नाम रहा, जब उन्होंने 2006 में जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 10 ओवर में 113 रन दिए थे. यह वही ऐतिहासिक मैच था जब दक्षिण अफ्रीका ने 434 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया था.

एडम जम्पा (ऑस्ट्रेलिया)

17 साल बाद, 2023 में एक और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज स्पिनर एडम ज़म्पा ने इस रिकॉर्ड की बराबरी की. उन्होंने सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 10 ओवर में 113 रन दिए थे.

वहाब रियाज (पाकिस्तान)

2016 में नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने अपने 10 ओवर में 110 रन दिए थे.

राशिद खान (अफगानिस्तान)

अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद ख़ान इस लिस्ट में थोड़ा अलग हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे 10 ओवर भी नहीं फेंके थे. 2019 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपने 9 ओवरों में 110 रन लुटा दिए थे.

भुवनेश्वर कुमार (भारत) भी लिस्ट में शामिल

भारत की ओर से एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने का रिकॉर्ड तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के नाम है. उन्होंने 2015 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 10 ओवर में 106 रन लुटाए थे. उस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 438 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था.