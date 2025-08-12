एशिया कप इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले विस्फोटक बल्लेबाज, लिस्ट में अफगान खिलाड़ी भी शामिल

एशिया कप में बड़े-बड़े दिग्गजों ने धमाल मचाया है। चौके और छक्कों की बारिश की है. इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 को देखते हुए एशिया कप का आयोजन क्रिकेट के सबसे छोटे टी20 फॉर्मेट में होगा. हम आपको आज उन विस्फोटक खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं जो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने में सफल हुए हैं.

रोहित शर्मा

एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड भारत के पूर्व कप्तान व दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के नाम है. रोहित ने ओवरऑल एशिया कप में 37 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 40 छक्के जड़ने का कारनामा किया. रोहित ने 28 छक्के वनडे में वहीं 12 टी 20 में ठोके हैं. रोहित अपनी पावर हिटिंग के लिए क्रिकेट जगत में जाने जाते हैं.

शाहिद अफरीदी

दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज शाहिद अफरीदी का नाम आता है. अफरीदी ने एशिया कप में केवल वनडे मैच खेला है. इस दौरान उन्होंने 23 मैचों में 26 छक्के जड़ने का कारनामा किया है. अफरीदी ने लंबे-लंबे छक्के जड़कर पाकिस्तान को कई हारे हुए मैच में जीत दिलाई है.

सनथ जयसूर्या

श्रीलंका के दिग्गज सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने एशिया कप इतिहास में खेले 25 मैचों में 23 छक्के जड़े हैं. जयसूर्या टीम के लिए तेज तर्रार शुरुआत करते थे.

सुरेश रैना

भारत के स्टार खिलाड़ी सुरेश रैना इस लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं. लंबे-लंबे छक्के जड़ने के लिए मशहूर रैना ने 13 मैचों में 18 गगनचुंबी छक्के जड़े हैं. यही नहीं रैना ने भारतीय टीम के लिए कई मैचों में फिनिशिंग पारी खेली है.

मोहम्मद नबी

इस लिस्ट में पांचवां नाम अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी का है. नबी ने एशिया कप के इतिहास में खेले 13 मैचों में 15 छक्के जड़े हैं. उन्होंने 13 छक्के वनडे में वहीं 2 टी 20 क्रिकेट में मारे हैं.