टीम इंडिया के गेंदबाजों की किसने उड़ाई धज्जियां? T20I में इन खिलाड़ियों ने ठोके हैं भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के

भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. उस हार के बाद टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं. अब भारत को सुपर-8 के बाकी के बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे इसके साथ ही भारतीय प्रशंसकों प्रार्थना करनी होगी कि दक्षिण अफ्रीका अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीत जाए. अगर वेस्टइंडीज मैच जीत जाती है, तो टीम इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग मुश्किल सा हो जाएगा. क्योंकि भारत का रनरेट भी काफी खराब है. बहरहाल, आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 1 मैच में सबसे ज्यादा छक्के उड़ाने वाले खिलाड़ियों के बारे में. दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच खेले गए मुकाबले में डेविड मिलर इस मामले में नंबर 1 पर आ गए हैं.

मिलर हैं नंबर 1

दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर के नाम टी20 इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने अब तक 26 पारियों में 39 छक्के जड़े हैं. हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी मिलर ने टीम इंडिया के खिलाफ शानदार अर्धशतक लगाया. उन्होंने 35 गेंदों पर 63 रन की तेज पारी खेली, जिसमें सात चौके और तीन छक्के शामिल रहे. उनके दमदार प्रदर्शन की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने यह मुकाबला 76 रन से जीत लिया.

ग्लेन मैक्सवेल

इस सूची में दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के हरफनमौला खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल का नाम आता है. मैक्सवेल ने टी20 इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ 22 पारियों में कुल 38 छक्के लगाए हैं. हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का सफर ग्रुप स्टेज में ही खत्म हो गया था.

निकोलस पूरन

वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज निकोलस पूरन ने भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 35 छक्के जड़े हैं. उन्होंने यह कारनामा 22 पारियों में किया है. हालांकि, पूरन इस बार टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज टीम का हिस्सा नहीं हैं. टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज का मुकाबला एक मार्च को भारत से होना है.

दासुन शनाका

श्रीलंका के कप्तान और अनुभवी ऑलराउंडर दासुन शनाका इस सूची में चौथे स्थान पर काबिज हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ 23 पारियों में कुल 30 छक्के लगाए हैं.

एविन लुईस

इस सूची में पांचवें स्थान पर वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज एविन लुईस का नाम है. उन्होंने भारत के खिलाफ 28 छक्के जड़े हैं. खास बात यह है कि लुईस ने सिर्फ 8 पारियों में ही यह उपलब्धि हासिल की. हालांकि, वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा नहीं ले रहे हैं.

