Advertisement
trendingNow13041792
Hindi Newsक्रिकेटरन आउट का काला रिकॉर्ड..., इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सबसे ज्यादा रन आउट होने वाले खिलाड़ी, ये दिग्गज हैं नंबर 1

रन आउट का काला रिकॉर्ड..., इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सबसे ज्यादा रन आउट होने वाले खिलाड़ी, ये दिग्गज हैं नंबर 1

क्रिकेट में अक्सर बल्लेबाजी करते करते खिलाड़ी बड़ा स्कोर खड़ा कर देते हैं. क्रिकेट में एक बल्लेबाज के लिए रन आउट होना सबसे ज्यादा निराशाजनक रहा है. कई बार तो बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही खड़े रहते-रहते रन आउट हो जाते हैं.  ऐसे में आज हम आपको बताएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार रन आउट होने वाले खिलाड़ियों के बारे में.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 15, 2025, 04:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rahul Dravid
Rahul Dravid

क्रिकेट में अक्सर बल्लेबाजी करते करते खिलाड़ी बड़ा स्कोर खड़ा कर देते हैं. क्रिकेट में एक बल्लेबाज के लिए रन आउट होना सबसे ज्यादा निराशाजनक रहा है. कई बार तो बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही खड़े रहते-रहते रन आउट हो जाते हैं. कई बार पारी की शुरुआत करने आए खिलाड़ी खाता भी नहीं खोल पाते हैं. किसी भी खिलाड़ी के लिए के लिए रनआउट होना सबसे दुर्भाग्य की बात होती है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार रन आउट होने वाले खिलाड़ियों के बारे में

राहुल द्रविड़

नंबर 1 पर टेस्ट की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ का नाम है. राहुल द्रविड़ के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार रन आउट होने का रिकॉर्ड स्थापित है. द्रविड़ के नाम 54 बार रन आउट होने का रिकॉर्ड है. द्रविड़  344 वनडे मैचों में 40 बार आउट हुए हैं. वहीं, टेस्ट क्रिकेट में 13 बार आउट हुए हैं. क्रिकेट इतिहास में द्रविड़ के नाम पर ये शर्मनाक रिकॉर्ड स्थापित है.

Add Zee News as a Preferred Source

महेला जयवर्धने

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज महेला जयवर्धने का नाम है. इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार रन आउट होने के मामले में जयवर्धने 51 बार दूसरे पायदान पर हैं. वनडे में 375 मैचों में 39 और 16 टेस्ट मैचों में 7 बार और 17टी20 मैचों में 5 बार आउट होने का रिकॉर्ड दर्ज है.वह श्रीलंका क्रिकेट इतिहास में ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं.

मार्वन अटापट्टू

लिस्ट में एक और श्रीलंका के खिलाड़ी मार्वन अटापट्टू का है. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार रन आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं. बता दें कि अटापट्टू अपने करियर के दौरान 48 बार रन आउट हुए हैं.अटापट्टू अपने करियर में 41 बार वनडे और 7 बार टेस्ट में इस हिसाब से ओवरऑल वह 48 बार रन आउट हुए हैं.

रिकी पोंटिंग 

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार रन आउट होने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के इकलौते खिलाड़ी रिकी पोंटिंग हैं. स्टार बल्लेबाज पोंटिंग अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे. वह अपने करियर में कुल 47 बार रन आउट हुए हैं. जिसमें 31 बार वनडे, 15 बार टेस्ट और सिर्फ एक बार टी20 इंटरेशनल क्रिकेट में आउट होने का रिकॉर्ड स्थापित किया है.

इंजमाम उल हक

लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक का नाम है.  इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार रन आउट होने के मामले में ह इकलौते खिलाड़ी हैं. इंजमाम अपने करियर में 40 बार वनडे और 6 बार टेस्ट में कुल 46 बार रन आउट हुए हैं.

ये भी पढ़ें: सबसे तेज 300 टी 20 छक्के, भारत के स्टार युवा बल्लेबाज ने काट दिया गदर, समझें पूरी कहानी

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

most times run out record Rahul Dravid

Trending news

दुनिया के सबसे बड़े संगठन की नितिन ने संभाली कमान, BJP हेडक्वार्टर में हुई ताजपोशी
Nitin Nabeen
दुनिया के सबसे बड़े संगठन की नितिन ने संभाली कमान, BJP हेडक्वार्टर में हुई ताजपोशी
जल्द भारत की गिरफ्त में होंगे गोवा क्लब आग्निकांड के आरोपी, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा
Goa Night Club Fire
जल्द भारत की गिरफ्त में होंगे गोवा क्लब आग्निकांड के आरोपी, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा
पहलगाम अटैक केस में 8 महीने बाद NIA ने दाखिल की चार्जशीट, क्या हुए खुलासे?
Pahalgam terror attack
पहलगाम अटैक केस में 8 महीने बाद NIA ने दाखिल की चार्जशीट, क्या हुए खुलासे?
एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री हब नमक्कल में अंडों की रिकॉर्ड तोड़ क्यों बढ़ गई कीमतें?
egg
एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री हब नमक्कल में अंडों की रिकॉर्ड तोड़ क्यों बढ़ गई कीमतें?
'सुनवाई में VC के जरिए हों शामिल...' दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को दी सलाह
Delhi pollution
'सुनवाई में VC के जरिए हों शामिल...' दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को दी सलाह
पुणे के कोचिंग क्लास में 10वीं के छात्र की चाकू से बेरहमी से हत्या, हमलावर फरार
Pune
पुणे के कोचिंग क्लास में 10वीं के छात्र की चाकू से बेरहमी से हत्या, हमलावर फरार
BMC चुनाव से पहले उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका, तेजस्वी घोसालकर ने छोड़ी पार्टी
Tejaswi Ghosalkar
BMC चुनाव से पहले उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका, तेजस्वी घोसालकर ने छोड़ी पार्टी
बहू को जिताने के लिए अमेरिका से 'फ्लाइट' लेकर आया ससुर, 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव
telangana sarpanch election
बहू को जिताने के लिए अमेरिका से 'फ्लाइट' लेकर आया ससुर, 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव
भगवान के आराम में दखल क्यों', SC ने बांके बिहारी मंदिर की सुनवाई में ये क्यों बोला?
Banke Bihari Temple
भगवान के आराम में दखल क्यों', SC ने बांके बिहारी मंदिर की सुनवाई में ये क्यों बोला?
तमिलनाडु के आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा; कहां से आया गुलाबी पक्षियों का ग्रुप?
Tamil Nadu news
तमिलनाडु के आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा; कहां से आया गुलाबी पक्षियों का ग्रुप?