फील्डिंग के शहंशाह, टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 5 धुरंधर, ये दिग्गज है आज भी नंबर 1

टी20 क्रिकेट में बल्लेबाज से लेकर गेंदबाज तक सभी अपनी टीम को मैच जिताने में अहम रोल अदा करते हैं. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में हर छोटी सी छोटी चीज भी मैच का रुख पलट देती है. टी20 क्रिकेट में कई ऐसे धुरंधर हुए हैं जिन्होंने अपनी शानदार फील्डिंग के दम पर खूब नाम कमाया है. कई ऐसे भी फील्डर होते हैं जो नामुमकिन कैच को भी मुमकिन बना कर मैच का पासा पलट देते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 5 जादुई फील्डर्स के बारे में. इन खिलाड़ियों ने टी20 क्रिकेट में अपनी फील्डिंग के दम पर एक अलग पहचान बनाई है.

डेविड मिलर

दक्षिण अफ्रीका के तूफानी बल्लेबाज न केवल अपनी बैटिंग के लिए मशहूर हैं. वह अपनी शानदार फील्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं. इस बात की गवाही उनके टी20 क्रिकेट में बनाए गए आंकड़े हैं. उन्होंने अपने 14 सालों के टी20 करियर के दौरान खेले 130 मैचों की 129 पारियों में 81 कैच लपकने का कारनामा किया है. वह इस मामले में नंबर 1 खिलाड़ी हैं.

मोहम्मद नबी

आप शायद यह नाम पढ़कर चौंक गए होंगे, लेकिन नबी टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं. नबी ने अभी तक के 15 सालों के करियर में खेले 142 मैचों की 142 पारियों में 76 कैच पकड़ने का रिकॉर्ड कायम किया है.

मुहम्मद वसीम

लिस्ट में तीसरे पायदान पर संयुक्त अरब अमीरात के मुहम्मद वसीम का नाम है. वसीम ने अपने करियर में खेले अभी तक 91 मैचों की 91 पारियों में 71 विकेट लेने का कारनामा किया है. बता दें कि वसीम का करियर काफी छोटा रहा है. उन्होंने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2021 में की थी वह अभी भी खेल रहे हैं.

मार्टिन गप्टिल

गप्टिल अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे. उन्होंने अपने टी20 13 सालों के टी20 करियर में खेले 122 मैचों की 121 पारियों में 68 कैच लपकने का रिकॉर्ड बनाया था. गप्टिल तेज-तर्रार पारी खेलने के साथ-साथ फील्ड पर भी काफी तेजी से तैनात रहते थे.

जॉर्ज डॉकरेल

लिस्ट में पांचवां और आखिरी नाम आयरिस खिलाड़ी जॉर्ज डॉकरेल का है. उन्होंने अपने 15 सालों के करियर में 146 मैचों की 143 पारियों में 66 कैच लपके हैं. बता दें कि लिस्ट में बाकी खिलाड़ियों में से जॉर्ज डॉकरेल ने सबसे ज्यादा मैच खेले हैं.

