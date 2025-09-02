शुभमन गिल, विराट कोहली और...एशिया कप में इन बल्लेबाजों दबदबा, ये हैं 5 साल के 5 टॉप स्कोरर
शुभमन गिल, विराट कोहली और...एशिया कप में इन बल्लेबाजों दबदबा, ये हैं 5 साल के 5 टॉप स्कोरर

एशिया कप के 17वें की शुरुआत होने में तकरीबन हफ्ते भर का समय और रह गया है. पिछले कुछ सीजन में ऐसे भी खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने बल्ले से अपनी धाक जमाते हुए जमकर रन बनाए हैं और भारतीय टीम की जीत में अपना अहम रोल अदा किया है. आइए जानते हैं एशिया कप के पिछले पांच सीजन में भारतीय बल्लेबाजों का क्या प्रदर्शन रहा है...

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 02, 2025, 06:40 AM IST
एशिया कप के 17वें की शुरुआत होने में तकरीबन हफ्ते भर का समय और रह गया है.  भारतीय टीम अपना पहला मैच 10 सितंबर 2025 को यूएई के खिलाफ खेलेगी. टीम की स्क्वॉड युवा खिलाड़ियों से लबरेज है. टीम इंडिया की नजरें इस बार 9वें खिताब को हासिल करने पर होगी. भारतीय टीम में जहां एक से एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं. वहीं, पिछले कुछ सीजन में ऐसे भी खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने बल्ले से अपनी धाक जमाते हुए जमकर रन बनाए हैं और भारतीय टीम की जीत में अपना अहम रोल अदा किया है. आइए जानते हैं एशिया कप के पिछले पांच सीजन में भारतीय बल्लेबाजों का क्या प्रदर्शन रहा है...

शुभमन गिल 

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज व आगामी एशिया कप में भारतीय टीम के उप कप्तान शुभमन गिल ने पिछली बार खेले गए एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाए थे. गिल ने साल 2023 में खेले गए एशिया कप में 6 मैचों में 75.67 की शानदार औसत से 302 रन बनाए थे. यही नहीं गिल ने उस दौरान एक शतक भी ठोका था.

विराट कोहली

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज व अपनी मैच विनिंग पारियों के लिए मशहूर  विराट कोहली  इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं. कोहली ने साल 2022 में खेले गए एशिया कप में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 276 रन  बनाए थे. यही नहीं लंबे समय से आउट ऑफ फार्म चल रहे विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपना इकलौता टी20 शतक भी जड़ा था.

शिखर धवन

साल 2018 में भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान अपना जलवा कामय रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. शिखर ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 342 रन बनाए. उन्होंने फाइनल मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.

विराट कोहली

लिस्ट में चौथे पायदान पर एक बार फिर विराट कोहली का नाम आता है. कोहली ने साल 2016 में खेले गए एशिया कप में 5 मैचों की 4 पारियों में 76.90 की औसत से 153 रन बनाए थे. उन्होंने भारतीय टीम को हार के मुंह से बचाते हुए पाकिस्कान के खिलाफ जूझारू पारी खेल टीम को जीत दिलाई थी.

शिखर धवन

लिस्ट में एक बार फिर पांचवें और आखिरी पायदान पर शिखर धवन का नाम आता है. शिखर ने साल 2014 में खेले गए एशिया कप में शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 4 मैचों में 192 रन बनाए. बता दें कि ये वो साल थे जब शिखर ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी बेस्ट फार्म में चल रहे थे. 

ये भी पढ़ें: ब्रेंडन टेलर ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले जिम्बाब्वे के क्रिकेट इतिहास के तीसरे खिलाड़ी

 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

