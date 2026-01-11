Advertisement
trendingNow13070419
Hindi Newsक्रिकेटTop-5 Sports News Today: आज से IND vs NZ वनडे सीरीज का आगाज, WPL में दिल्ली और गुजरात की भिड़ंत, स्पोर्ट्स जगत की 5 बड़ी खबरें

Top-5 Sports News Today: आज से IND vs NZ वनडे सीरीज का आगाज, WPL में दिल्ली और गुजरात की भिड़ंत, स्पोर्ट्स जगत की 5 बड़ी खबरें

Sports Top 5 News Story: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आगाज होगा. पहला वनडे इंटरनेशनल मैच आज दोपहर 1:30 बजे से वडोदरा में खेला जाएगा. दूसरी तरफ महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा. पढ़िए आज की क्रिकेट जगत की ये 5 बड़ी खबरें.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 11, 2026, 08:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Top-5 Sports News Today: आज से IND vs NZ वनडे सीरीज का आगाज, WPL में दिल्ली और गुजरात की भिड़ंत, स्पोर्ट्स जगत की 5 बड़ी खबरें

Sports Top 5 News Story: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आगाज होगा. पहला वनडे इंटरनेशनल मैच आज दोपहर 1:30 बजे से वडोदरा में खेला जाएगा. शुभमन गिल गर्दन की चोट से उबरकर इस ODI सीरीज में भारत की कप्तानी करेंगे. वहीं, इस टीम को विराट कोहली और रोहित शर्मा का अनुभव भी मिलेगा. दूसरी तरफ महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा. पढ़िए आज की क्रिकेट जगत की ये 5 बड़ी खबरें.

1. आज से IND vs NZ वनडे सीरीज का आगाज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत होगी. यह ODI मैच वडोदरा के BCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया प्रचंड फॉर्म में चल रही है. भारतीय टीम के पास रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जैसे खतरनाक बल्लेबाज मौजूद हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. WPL 2026 में होगी दिल्ली और गुजरात की भिड़ंत

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा. यह मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. गुजरात जायंट्स की टीम एक मैच में जीत के साथ फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक हार के साथ प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है.

3. ऋषभ पंत वनडे सीरीज से बाहर

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को पेट की मांसपेशियों में चोट लग गई है. ऋषभ पंत अब न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऋषभ पंत के अब कुछ दिनों तक आराम करने की उम्मीद है, जिसके बाद वह आगे की जांच और रिहैबिलिटेशन के लिए बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में रिपोर्ट करेंगे.

4. राहुल द्रविड़ आज मना रहे 53वां जन्मदिन

भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ का आज 53वां जन्मदिन है. सचिन तेंदुलकर के बाद राहुल द्रविड़ ही भारत के ऐसे दूसरे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट और ODI क्रिकेट में 10000 से ज्यादा रन बनाए हैं. राहुल द्रविड़ ने 1996 से लेकर साल 2012 तक अपने 16 साल लंबे इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के दौरान 24208 रन बनाए हैं, जिसमें 48 शतक भी शामिल हैं.

5. बांग्लादेश को ICC से जवाब नहीं मिला

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने कन्फर्म किया कि बोर्ड अभी भी आने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत में मैच खेलने को लेकर अपनी सिक्योरिटी चिंताओं पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के जवाब का इंतजार कर रहा है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

WPL 2026

Trending news

अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
weather alert
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
Asaduddin Owaisi
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
suvendu adhikari
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
DNA
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
DNA
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
Sanjay Pandey
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
DNA
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
ऑपरेशन सिंदूर से गलवान तक, NSA अजित डोभाल ने बताया कैसे टूटता है दुश्मन का मनोबल
DNA Analysis
ऑपरेशन सिंदूर से गलवान तक, NSA अजित डोभाल ने बताया कैसे टूटता है दुश्मन का मनोबल
ओवैसी को हिजाब वाली पीएम चाहिए, लेकिन AIMIM में महिलाओं की है कितनी भागीदारी?
Owaisi
ओवैसी को हिजाब वाली पीएम चाहिए, लेकिन AIMIM में महिलाओं की है कितनी भागीदारी?
'POCSO का हो रहा गलत इस्तेमाल, कानून में जोड़ा जाए रोमियो- जुलियट क्लॉज', SC का आदेश
Pocso law
'POCSO का हो रहा गलत इस्तेमाल, कानून में जोड़ा जाए रोमियो- जुलियट क्लॉज', SC का आदेश