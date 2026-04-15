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Hindi Newsक्रिकेटIPL में बज रहा बिहार के 5 क्रिकेटर्स का डंका, 2 प्लेयर्स ने टीम इंडिया में सेलेक्शन के लिए ठोका दावा

IPL में बज रहा बिहार के 5 क्रिकेटर्स का डंका, 2 प्लेयर्स ने टीम इंडिया में सेलेक्शन के लिए ठोका दावा

IPL में बिहार के 5 क्रिकेटर्स का डंका बज रहा है. IPL के जरिए बिहार के क्रिकेटर्स को वो मंच मिल रहा है, जिसकी चाहत वह ना जाने कितने सालों से रखा करते थे. IPL की सभी फ्रेंचाइजियां भी घरेलू क्रिकेट पर अब अपनी पैनी नजर बनाए रखती हैं. घरेलू क्रिकेट में वर्षों तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद बिहार के काबिल क्रिकेटर्स गुमनाम रह जाते थे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 15, 2026, 10:52 AM IST
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IPL में बज रहा बिहार के 5 क्रिकेटर्स का डंका, 2 प्लेयर्स ने टीम इंडिया में सेलेक्शन के लिए ठोका दावा

IPL में बिहार के 5 क्रिकेटर्स का डंका बज रहा है. IPL के जरिए बिहार के क्रिकेटर्स को वो मंच मिल रहा है, जिसकी चाहत वह ना जाने कितने सालों से रखा करते थे. IPL की सभी फ्रेंचाइजियां भी घरेलू क्रिकेट पर अब अपनी पैनी नजर बनाए रखती हैं. घरेलू क्रिकेट में वर्षों तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद बिहार के काबिल क्रिकेटर्स गुमनाम रह जाते थे. हालांकि, अब ऐसा नहीं है और बिहार से एक से बढ़कर एक क्रिकेटर्स सामने आ रहे हैं, जो सुविधाओं की कमी होने के बावजूद दुनिया की सबसे मशहूर लीग में से एक IPL में अपना दमखम दिखा रहे हैं. आइए एक नजर डालते हैं, बिहार के उन टॉप 5 क्रिकेटर्स पर जो आईपीएल में खेल रहे हैं.

1. वैभव सूर्यवंशी

बिहार के समस्तीपुर जिले से आने वाले वैभव सूर्यवंशी अब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सिर्फ आईपीएल ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बना ली है. वैभव सूर्यवंशी की आक्रामक और निडर बल्लेबाजी की तारीफ सिर्फ भारतीय नहीं, बल्कि विदेशी क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी अब टीम इंडिया में डेब्यू करने के लिए अपना दावा ठोक रहे हैं.

2. मुकेश कुमार

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में मुकेश कुमार भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. बिहार के गोपालगंज से आने वाले तेज गेंदबाज मुकेश कुमार अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम में भी अपनी जगह बना चुके हैं. मुकेश कुमार भारत की ओर से तीनों ही फॉर्मेट में अपना डेब्यू कर चुके हैं और आईपीएल में भी पिछले 3 साल से छाप छोड़ रहे हैं.

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3. ईशान किशन

बिहार की राजधानी पटना में जन्मे ईशान किशन की बल्लेबाजी का आज हर कोई दीवाना है. भारतीय टीम को अकेले दम पर कई मुकाबलों में जीत दिला चुके ईशान किशन ने बिहार के हर उस क्रिकेटर के लिए प्रेरणा रहे हैं, जो टीम इंडिया की जर्सी में खेलने का सपना देखता है. यह बात अलग है कि ईशान किशन झारखंड की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जब बिहार के क्रिकेटर्स का जिक्र होता है, तो एमएस धोनी के बाद ईशान किशन का ही नाम आता है.

4. साकिब हुसैन

13 अप्रैल 2026 को IPL के 19वें सीजन में बिहार के गोपालगंज से निकला एक और क्रिकेटर सुर्खियों में आ गया. इस गेंदबाज का नाम साकिब हुसैन है. साकिब हुसैन ने अपने डेब्यू मुकाबले में ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 24 रन देकर 4 विकेट निकाले और अपनी रफ्तार के बूते पहले ही मुकाबले में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा.

5. सार्थक रंजन

लोकसभा सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने पिता की तरह राजनीति की जगह क्रिकेट में करियर बनाने का फैसला लिया. आईपीएल 2026 में सार्थक कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम में शामिल हैं. भले ही उन्हें अभी इस मंच पर अपनी काबिलियत दिखाने का मौका न मिल सका हो, लेकिन घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन के बूते सार्थक ने पिता से अलग अपनी खुद की पहचान क्रिकेटर के तौर पर बनाई है. सार्थक रंजन भले ही दिल्ली की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन बिहार से उनका गहरा नाता है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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