टी20 क्रिकेट में छक्कों की बारिश करने वाले टॉप-6 बल्लेबाज, जोस बटलर ने पूरे कर लिए 600 छक्के, नंबर-1 वाला ठोक चुका है 1056 सिक्स

IPL 2026: इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. जोस बटलर टी20 क्रिकेट में 600 छक्के पूरा करने वाले पहले गैर-वेस्टइंडीज क्रिकेटर बन गए हैं. जोस बटलर ने यह महारिकॉर्ड बुधवार को गुजरात टाइटंस (GT) के लिए खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ IPL 2026 मैच के दौरान बनाया था. जोस बटलर ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ इस मैच में 27 गेंदों में 5 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 52 रन बनाए थे. जोस बटलर ने इस मैच में 5 सिक्स लगाते ही ओवरऑल टी20 क्रिकेट में अपने 600 छक्के पूरे कर लिए हैं.

जोस बटलर ने 600 छक्के पूरे कर लिए

इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर से पहले टी20 क्रिकेट में अब तक सिर्फ 4 बल्लेबाजों ने ही 600 छक्कों का आंकड़ा पार किया था, और ये चारों ही वेस्टइंडीज के क्रिकेटर रहे हैं. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 1,056 छक्के वेस्टइंडीज के खतरनाक बल्लेबाज क्रिस गेल ने लगाए हैं. इसके बाद इस एलीट लिस्ट में कीरोन पोलार्ड (982 छक्के), आंद्रे रसेल (784 छक्के) और निकोलस पूरन (712 छक्के) और जोस बटलर (600 छक्के) का नाम आता है. जोस बटलर को टी20 क्रिकेट में अपने 600 छक्के पूरे करने के लिए 5 सिक्स लगाने की जरूरत थी. जोस बटलर ने बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ IPL 2026 मैच के दौरान 5 सिक्स जमाते ही अपने 600 टी20 छक्के पूरे कर लिए हैं.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

1. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 463 मैचों में 1056 छक्के

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2. कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज) - 735 मैचों में 982 छक्के

3. आंद्रे रसेल (वेस्टइंडीज) - 590 मैचों में 784 छक्के

4. निकोलस पूरन (वेस्टइंडीज) - 445 मैचों में 712 छक्के

5. जोस बटलर (इंग्लैंड) - 496 मैचों में 600 छक्के

6. एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड) - 528 मैचों में 595 छक्के

7. कोलिन मुनरो (न्यूजीलैंड) - 463 मैचों में 582 छक्के

8. ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) - 503 मैचों में 571 छक्के

9. रोहित शर्मा (भारत) - 466 मैचों में 554 छक्के

10. डेविड मिलर (साउथ अफ्रीका) - 560 मैचों में 544 छक्के

सबसे ज्यादा छक्के का वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर क्रिस गेल के नाम दर्ज है. क्रिस गेल ने 2005 से 2022 के बीच 463 टी20 मैच खेले और 1056 छक्के जड़े. उनके बाद कीरोन पोलार्ड का नंबर आता है, जिन्होंने अब तक खेले गए 735 टी20 मैचों में 982 छक्के लगाए हैं. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा एकमात्र भारतीय और एशियाई है. रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट में 466 मैच खेलते हुए 554 छक्के लगाए हैं.