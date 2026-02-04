ये डर हिंदुस्तान को अच्छा लगा... 11 में 7 भारतीय बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट देख कांपा पाकिस्तान! होश उड़ा देंगे आंकड़े

T20 World Cup 2026: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. तीन दिन के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने वाला है. मेगा इवेंट से पहले टीम इंडिया शानदार फॉर्म में है. भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड को पांच मैचों की सीरीज में 4-0 से धोया है. आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने स्कोरबोर्ड पर 271 रन बनाकर सनसनी मचा दी थी. भारतीय बल्लेबाज फिलहाल जिस तूफानी अंदाज में खेल रहे हैं, उसको देखकर विरोधी खेमे में हड़कंप मचना तो लाजमी है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. पाक सरकार ने ये फैसला लिया है कि उनकी टीम टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा तो लेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर ICC का फाइनल कॉल क्या आता है.

भारतीय बल्लेबाजों का तूफानी रिकॉर्ड

सोशल मीडिया पर फैंस ये बातें कर रहे हैं कि लगता है पाकिस्तान डर गया है. टीम इंडिया जिस फॉर्म में है... उसको देखकर पाकिस्तान उनके खिलाफ नहीं खेलने का बहाना ढूंढ रहा है. अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का खौफ तो है. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिलहाल टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में शामिल 11 में से 7 बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट 140+ है. जी हां, इसका मतलब साफ है कि भारतीय बल्लेबाज पहली गेंद से विरोधी टीम पर दबाव डाल देते हैं. यहां देखें टॉप-7 बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट:

अभिषेक शर्मा- 194.74

ईशान किशन- 140.23

सूर्यकुमार यादव- 165.48

तिलक वर्मा- 144.09

शिवम दुबे- 150.0

हार्दिक पांड्या- 144.5

रिंकू सिंह- 161.1

ये है पाकिस्तान के कांपने की वजह?

भारतीय बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट देख पाकिस्तान का कांपना तो बनता है. इससे भी ज्यादा डराने वाली बात ये है कि पाकिस्तान टीम की प्लेइंग इलेवन में सिर्फ एक बल्लेबाज 140+ स्ट्राइक रेट से खेलता है.

15 फरवरी को होना है भारत-पाक मैच

आईसीसी ने जो शेड्यूल जारी किया है उसके अनुसार, 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला है. ये दोनों टीमें ग्रुप-ए में शामिल हैं. इस ग्रुप में भारत-पाक के अलावा अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड भी है. टीम इंडिया 7 फरवरी को USA के खिलाफ मैच से अपने सफर की शुरुआत करेगी, वहीं पाकिस्तान का पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड से होगा.

