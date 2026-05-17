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Hindi Newsक्रिकेटIPL इतिहास में प्लेऑफ की किंग है ये खूंखार टीम, RCB-MI दूसरे नंबर पर, देखिए पूरी लिस्ट

IPL इतिहास में प्लेऑफ की 'किंग' है ये खूंखार टीम, RCB-MI दूसरे नंबर पर, देखिए पूरी लिस्ट

Most Times Teams to Reach IPL Playoffs: आईपीएल का पहला सीजन 2008 में हुआ था. तब से लेकर अब तक 18 सीजन पूरे हो चुके हैं. इस बार 19वां सीजन चल रहा है. जब हम आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा प्लेऑफ खेलने वाली टीम की बात करते हैं तो एक खूंखार टीम नंबर 1 पर नजर आती है. ये वही टीम है, जिसने एक-दो नहीं बल्कि 5 खिताब भी जीते हैं.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 17, 2026, 09:54 PM IST
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Most Times Qualified for Playoffs in IPL History
Most Times Qualified for Playoffs in IPL History

Most Times Teams to Reach IPL Playoffs: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 19वें सीजन में 61 मैचों के बाद प्लेऑफ की पहली टीम तय हुई है. ये कोई और नहीं बल्कि डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जिसने 17 मई को धर्मशाला में पंजाब किंग्स (PBKS) को 23 रनों से धूल चटाई और इस सीजन आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ का टिकट कटाने वाली पहली टीम बनी. 18 अंकों के साथ न सिर्फ आरसीबी ने टॉप-4 में अपनी जगह पक्की की, बल्कि आईपीएल इतिहास के एक खास क्लब में भी अपनी धाकड़ एंट्री मार ली है.

रजत पाटीदार की कप्तानी वाली आरसीबी आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ में पहुंचने वाली संयुक्त रूप से दूसरी सबसे सफल टीम बन गई है. उसने पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) के महा-रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 पर कौन है?

आखिर कौन है ये टीम?

आईपीएल में सबसे ज्यादा प्लेऑफ खेलने वाली टीम कोई और नहीं बल्कि 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स है, जो इस लीग के इतिहास में 5 खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस के साथ संयुक्त रूप से नंबर 1 टीम है. सीएसके आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 12 बार प्लेऑफ (या सेमीफाइनल) का सफर तय कर चुकी है, जो एक ऑलटाइम रिकॉर्ड है. 2008 में शुरुआत के बाद से इस खूंखार टीम ने 12 बार प्लेऑफ में जगह बनाई है. टीम ने 10 फाइनल खेले और 5 बार खिताब जीतने में सफल रही.

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चेन्नई ने अपने खेले गए शुरुआती लगातार 8 सीजन्स (2008 से 2015) में हर बार प्लेऑफ में पहुंचने का एक अनोखा और अटूट रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है, जो टूटना लगभग नामुमकिन लगता है. नीचे हमने उन सीजन की लिस्ट दी है, जिनमें चेन्नई ने प्लेऑफ का सफर तय किया था.

CSK कब-कब प्लेऑफ में पहुंची

IPL 2008 (रनर-अप रही)

IPL 2009 (सेमीफाइनल तक पहुंची)

IPL 2010 (चैंपियन बनी)

IPL 2011 (चैंपियन बनी)

IPL 2012 (रनर-अप रही)

IPL 2013 (रनर-अप रही)

IPL 2014 (प्लेऑफ/क्वालीफायर-2 तक पहुंची)

IPL 2015 (रनर-अप रही)

IPL 2018 (चैंपियन बनी)

IPL 2019 (रनर-अप रही)

IPL 2021 (चैंपियन बनी)

IPL 2023 (चैंपियन बनी)

टॉप 5 में कौन-कौन टीमें?

आईपीएल में चेन्नई के बाद सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ में एंट्री करने वाली टीमों में मुंबई और बेंगलुरु संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं. दोनों 11-11 बार प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी हैं. इस लिस्ट में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 8 बार के साथ तीसरे और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 7 बार के साथ चौथे स्थान पर है. 5वें नंबर पर गुजरात है, जिसने 3 बार प्लेऑफ खेला है और इस सीजन भी वो टॉप-4 में एंट्री कर सकती है.

ये भी पढ़ें: Vaibhav Suryavanshi का भौकाली रिकॉर्ड...अभिषेक का महा-रिकॉर्ड ध्वस्त

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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