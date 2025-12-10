Advertisement
trendingNow13036380
Hindi Newsक्रिकेटभारतीय स्टार ने रोहित को भी छोड़ा पीछे..., साल 2025 ODI में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले दिग्गज

भारतीय स्टार ने रोहित को भी छोड़ा पीछे..., साल 2025 ODI में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले दिग्गज

क्रिकेट जगत में आए दिन खिलाड़ी एक से बढ़कर एक कीर्तिमान रचते रहते हैं. खासकर लिमिटेड ओवर  क्रिकेट में रिकॉर्ड की मान लो झड़ी लग जाती है फिर चाहे टी20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट एक से एक मंझे हुए खिलाड़ियों ने अपना वर्चस्व खेल के दम पर समय के साथ कायम किया है. ऐसे में आज हम बात कर रहे वनडे इंटरनेशनल में साल 2025 में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले खिलाड़ियों के बारे में. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 10, 2025, 06:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit Sharma
Rohit Sharma

क्रिकेट जगत में आए दिन खिलाड़ी एक से बढ़कर एक कीर्तिमान रचते रहते हैं. खासकर लिमिटेड ओवर  क्रिकेट में रिकॉर्ड की मान लो झड़ी लग जाती है फिर चाहे टी20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट एक से एक मंझे हुए खिलाड़ियों ने अपना वर्चस्व खेल के दम पर समय के साथ कायम किया है. वनडे क्रिकेट में एक से बढ़कर एक जबरदस्त खिलाड़ी होते हैं, जो साल दर साल नए-नए रिकॉर्ड बनाते रहते हैं. ऐसे में आज हम बात कर रहे वनडे इंटरनेशनल में साल 2025 में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले खिलाड़ियों के बारे में. 

रचिन रवींद्र

इस लिस्ट में नंबर 1 पर न्यूजीलैंड  के बेहतरीन ऑलराउंडर रचिन रवींद्र का नाम है. साल 2025 में उन्होंने सबसे ज्यादा चौका जड़ने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. उन्होंने साल 2025 में 14 वनडे मैचों में 694 रन बनाने का कारनामा किया है.इस दौरान रवींद्र ने 73 चौके जड़े हैं. फिलहाल न्यूजीलैंड इस साल अपने कोटे की सीरीज खेल चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

बेन डकेट

इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज बेन डकेट इस मामले में दूसरे पायदान पर बने हुए हैं. उन्होंने इस साल वनडे क्रिकेट में बेहद शानदार प्रदर्शन किया है. डकेट ने इस साल 15 वनडे मैचों में 537 रन  बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. डकेट ने साल 2025 में 68 चौके जड़ने का रिकॉर्ड कायम किया है.

जॉर्ज मुन्से

लिस्ट में चौथे पायदान पर स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुन्से का नाम दर्ज है. उन्होंने 11 मैचों में 735 रन बनाए हैं. जॉर्ज मुन्से ने इस साल जबरदस्त बल्लेबाजी की है. अपनी दमदार बल्लेबाजी की बदौलत वह इस फेहरिस्त में शामिल हुए हैं. उनके नाम 67 चौके जड़ने का रिकॉर्ड कायम है. 

रोहित शर्मा

टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी व पूर्व कप्तान रोहित शर्मा सबसे ज्यादा चौका जड़ने के मामले में दूसरे पायदान पर है. रोहित ने साल 2025 में 14 वनडे मैचों में 60 से भी ज्यादा चौके जड़ने का रिकॉर्ड कायम किया है. वहीं, रोहित ने ओवरऑल इस साल 650 रन बनाए.वहीं, टीम इंडिया अपना इस साल का सारा मैच खेल चुकी है.

ये भी पढ़ें : सभी फॉर्मेट में 100+ विकेट, क्रिकेट इतिहास में ऐसा करने वाले 3 खूंखार खिलाड़ी, नंबर 1 सुन हिल जाएगा दिमाग

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Rachin RavindraRohit Sharma

Trending news

पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
amit shah
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
Parliament Winter Session 2025
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
amit shah
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
Goa Fire Case
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
Srinagar
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
Kerala News
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
AIADMK
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
CJI
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
ED
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा