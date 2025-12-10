भारतीय स्टार ने रोहित को भी छोड़ा पीछे..., साल 2025 ODI में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले दिग्गज

क्रिकेट जगत में आए दिन खिलाड़ी एक से बढ़कर एक कीर्तिमान रचते रहते हैं. खासकर लिमिटेड ओवर क्रिकेट में रिकॉर्ड की मान लो झड़ी लग जाती है फिर चाहे टी20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट एक से एक मंझे हुए खिलाड़ियों ने अपना वर्चस्व खेल के दम पर समय के साथ कायम किया है. वनडे क्रिकेट में एक से बढ़कर एक जबरदस्त खिलाड़ी होते हैं, जो साल दर साल नए-नए रिकॉर्ड बनाते रहते हैं. ऐसे में आज हम बात कर रहे वनडे इंटरनेशनल में साल 2025 में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले खिलाड़ियों के बारे में.

रचिन रवींद्र

इस लिस्ट में नंबर 1 पर न्यूजीलैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर रचिन रवींद्र का नाम है. साल 2025 में उन्होंने सबसे ज्यादा चौका जड़ने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. उन्होंने साल 2025 में 14 वनडे मैचों में 694 रन बनाने का कारनामा किया है.इस दौरान रवींद्र ने 73 चौके जड़े हैं. फिलहाल न्यूजीलैंड इस साल अपने कोटे की सीरीज खेल चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

बेन डकेट

इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज बेन डकेट इस मामले में दूसरे पायदान पर बने हुए हैं. उन्होंने इस साल वनडे क्रिकेट में बेहद शानदार प्रदर्शन किया है. डकेट ने इस साल 15 वनडे मैचों में 537 रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. डकेट ने साल 2025 में 68 चौके जड़ने का रिकॉर्ड कायम किया है.

जॉर्ज मुन्से

लिस्ट में चौथे पायदान पर स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुन्से का नाम दर्ज है. उन्होंने 11 मैचों में 735 रन बनाए हैं. जॉर्ज मुन्से ने इस साल जबरदस्त बल्लेबाजी की है. अपनी दमदार बल्लेबाजी की बदौलत वह इस फेहरिस्त में शामिल हुए हैं. उनके नाम 67 चौके जड़ने का रिकॉर्ड कायम है.

रोहित शर्मा

टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी व पूर्व कप्तान रोहित शर्मा सबसे ज्यादा चौका जड़ने के मामले में दूसरे पायदान पर है. रोहित ने साल 2025 में 14 वनडे मैचों में 60 से भी ज्यादा चौके जड़ने का रिकॉर्ड कायम किया है. वहीं, रोहित ने ओवरऑल इस साल 650 रन बनाए.वहीं, टीम इंडिया अपना इस साल का सारा मैच खेल चुकी है.

ये भी पढ़ें : सभी फॉर्मेट में 100+ विकेट, क्रिकेट इतिहास में ऐसा करने वाले 3 खूंखार खिलाड़ी, नंबर 1 सुन हिल जाएगा दिमाग