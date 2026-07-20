ऐसे कैसे जीतेंगे वर्ल्ड कप? पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 3 गेंदबाजों की प्लेइंग XI में नो एंट्री!

चयनकर्ता मोहम्मद शमी को तो बहुत पहले से नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके निशाने पर मोहम्मद सिराज हैं. सिराज के मामले में तो उम्र भी फैक्टर नहीं है. फिर भी उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आईपीएल 2026 में सबसे अधिक डॉट गेंद डालने वाले बॉलर थे. इसके बावजूद उन्हें टीम में जगह नहीं मिल रही है. वर्ल्ड कप सिर पर है और टीम मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ियों का साथ छोड़कर सिर्फ फ्यूचर बनाने में लगी है. डर इस बात का है कि कहीं इस चक्कर में वर्तमान ना खराब हो जाए और भविष्य को कौन देखा है?