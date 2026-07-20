ऐसे कैसे जीतेंगे वर्ल्ड कप? पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 3 गेंदबाजों की प्लेइंग XI में नो एंट्री!

इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज में भारत को 1-2 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे और निर्यानक मैच में इंग्लिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 387 रनों का पहाड़ खड़ा किया. इसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने लड़ाई तो लड़ी, लेकिन 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 360 रन ही बना सके. रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़कर बता दिया कि उनमें अभी बहुत जान बाकी है. लॉर्ड्स में मिली हार के बड़े गुनहगार गेंदबाज रहे. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी भारतीय टीम में सही गेंदबाजों को मौका मिल रहा है?
आंकड़े अलग कहानी बयां करते हैं. किसी भी टीम की प्लेइंग इलेवन में उन खिलाड़ियों को मौका मिलता है, जिनका प्रदर्शन लगातार अच्छा रहता है. 1-2 मैचों में फ्लॉप होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन खिलाड़ियों ने पिछले 2-3 सालों से दमदार प्रदर्शन किया है, उन्हें प्लेइंग इलेवन से बेवजह बाहर रखना समझदारी तो नहीं है.
इंग्लैंड के खिलाफ हुए सीरीज में मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को तो टीम में भी जगह नहीं मिली थी. स्पिनर कुलदीप यादव टीम का हिस्सा थे, लेकिन सिर्फ पानी पिलाने के लिए. स्टार गेंदबाज को एक भी मैच में मौका नहीं मिला. जिस लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड 3 स्पिन विकल्प के साथ उतरी थी, उसी ग्राउंड पर टीम इंडिया के पास सिर्फ अक्षर पटेल थे. बल्लेबाजी को मजबूत करने के चक्कर में टीम इंडिया मैनेजमेंट कुलदीप की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं.
हैरान करने वाली बात ये है कि कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी, ये 3 ऐसे नाम हैं, जिन्होंने पिछले 5 सालों में ODI में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट चटकाए हैं. कुलदीप ने सबसे ज्यादा 87 विकेट झटके हैं. सिराज ने 76 विकेट चटकाए हैं, जबकि शमी के नाम 66 विकेट हैं. ये आंकड़े पिछले 5 साल के हैं.
पिछले 5 सालों में वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज:
कुलदीप यादव - 87 विकेट
मोहम्मद सिराज - 76 विकेट
मोहम्मद शमी - 66 विकेट
चयनकर्ता मोहम्मद शमी को तो बहुत पहले से नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके निशाने पर मोहम्मद सिराज हैं. सिराज के मामले में तो उम्र भी फैक्टर नहीं है. फिर भी उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आईपीएल 2026 में सबसे अधिक डॉट गेंद डालने वाले बॉलर थे. इसके बावजूद उन्हें टीम में जगह नहीं मिल रही है. वर्ल्ड कप सिर पर है और टीम मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ियों का साथ छोड़कर सिर्फ फ्यूचर बनाने में लगी है. डर इस बात का है कि कहीं इस चक्कर में वर्तमान ना खराब हो जाए और भविष्य को कौन देखा है?