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ऐसे कैसे जीतेंगे वर्ल्ड कप? पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 3 गेंदबाजों की प्लेइंग XI में नो एंट्री!

इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज में भारत को 1-2 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. लॉर्ड्स में मिली हार के बड़े गुनहगार गेंदबाज रहे. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी भारतीय टीम में सही गेंदबाजों को मौका मिल रहा है?

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 20, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:03 PM IST
ऐसे कैसे जीतेंगे वर्ल्ड कप? पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 3 गेंदबाजों की प्लेइंग XI में नो एंट्री!
Image Credit: पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 3 गेंदबाजों की प्लेइंग XI में नो एंट्री! (BCCI)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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