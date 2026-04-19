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Hindi Newsक्रिकेटVIDEO: क्रिकेट के मैदान पर अचानक घुसा ट्रैक्टर, पिच को कर दिया तहस-नहस, त्राहि-त्राहि करते रहे खिलाड़ी

VIDEO: क्रिकेट के मैदान पर अचानक घुसा ट्रैक्टर, पिच को कर दिया तहस-नहस, त्राहि-त्राहि करते रहे खिलाड़ी

Tractor Destroys Cricket Pitch Video: क्रिकेट के मैदान पर एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली है. लाइव मैच में अचानक एक ट्रैक्टर क्रिकेट के मैदान पर घुस आया और पूरी पिच को सरेआम खोद दिया. क्रिकेट खेल रहे तमाम खिलाड़ी ये भयंकर नजारा देखकर त्राहि-त्राहि करते हुए नजर आए. दरअसल, ये घटना महाराष्ट्र के जलगांव की है, जहां एक क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच को बीच में ही रद्द कर दिया गया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 19, 2026, 12:29 PM IST
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VIDEO: क्रिकेट के मैदान पर अचानक घुसा ट्रैक्टर, पिच को कर दिया तहस-नहस, त्राहि-त्राहि करते रहे खिलाड़ी

Tractor Destroys Cricket Pitch Video: क्रिकेट के मैदान पर एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली है. लाइव मैच में अचानक एक ट्रैक्टर क्रिकेट के मैदान पर घुस आया और पूरी पिच को सरेआम खोद दिया. क्रिकेट खेल रहे तमाम खिलाड़ी ये भयंकर नजारा देखकर त्राहि-त्राहि करते हुए नजर आए. दरअसल, ये घटना महाराष्ट्र के जलगांव की है, जहां एक क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच को बीच में ही रद्द कर दिया गया. एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर लेकर लाइव मैच के दौरान मैदान के अंदर धावा बोल दिया और पिच को बर्बाद कर दिया. जानकारी के मुताबिक यह घटना किसी लोकल हस्ती को मैच के लिए आमंत्रित नहीं किए जाने के कारण हुई है.

क्रिकेट के मैदान पर अचानक घुसा ट्रैक्टर

महाराष्ट्र के जलगांव जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जलगांव ग्रामीण MLA कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच के दौरान एक युवक ने मैदान में ट्रैक्टर घुसा दिया और पिच को खोद डाला. इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मैच को तुरंत रोकना पड़ा. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जब क्रिकेट मैच चल रहा था, तभी अचानक एक युवक ट्रैक्टर लेकर मैदान में घुस आया. वह सीधे पिच की तरफ बढ़ा और पिच को पूरी तरह से खोद डाला.

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त्राहि-त्राहि करते रहे खिलाड़ी

यह नजारा देखकर खिलाड़ी और दर्शक हक्के-बक्के रह गए और चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई. पिच को काफी नुकसान पहुंचाने के बाद, ट्रैक्टर चालक बिना किसी डर के, बड़े ही आराम से मैदान से चला गया. खिलाड़ियों और आयोजकों ने इस घटना पर जोरदार नाराजगी जाहिर की. जानकारी के मुताबिक यह घटना किसी लोकल हस्ती को मैच के लिए आमंत्रित नहीं किए जाने के कारण हुई है. इससे नाराज होकर, लोकल हस्ती के एक समर्थक ने कथित तौर पर तोड़-फोड़ की. मैदान में ट्रैक्टर घुसाकर पिच को पूरी तरह से खराब कर दिया, जिससे मैच जारी रखना नामुमकिन हो गया.

मैच को रद्द कर दिया गया

हालात का जायजा लेने के बाद, अधिकारियों ने तुरंत मैच रद्द करने का फैसला किया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं आईं. हालांकि, उस समय तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग इस घटना से काफी नाराज थे.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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