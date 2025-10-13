Advertisement
दुखद: पिच पर ही चली गई इस क्रिकेटर की जान, टीम को जिताया मैच... पर खुद जिंदगी की जंग हार गया

Death on Cricket Ground: ऑस्ट्रेलिया के फिलिप ह्यूज, भारत के रमन लांबा और पाकिस्तान के वसीम राजा जैसे खिलाड़ी मैदान पर जान गंवाने वाले क्रिकेटरों में शामिल हैं. इन प्लेयर्स को ऐसी चोटें खेल के दौरान लगी कि उनकी जान ही चली गई.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 13, 2025, 11:31 AM IST
दुखद: पिच पर ही चली गई इस क्रिकेटर की जान, टीम को जिताया मैच... पर खुद जिंदगी की जंग हार गया

Cricket Player Death on Ground: क्रिकेट मैच ने हमेशा फैंस को एक से बढ़कर एक अवसर जश्न मनाने के दिए हैं. खिलाड़ियों ने शतक, दोहरे शतक, तिहरे शतक, गेंदबाजी और फील्डिंग से फैंस का दिल जीता है. यहां तक कि ब्रायन लारा जैसे दिग्गज ने तो टेस्ट क्रिकेट में 400 रन का पहाड़ स्कोर भी खड़ा किया है. लेकिन कभी-कभी इसी खेल ने दुख दिए हैं. चौके-छक्के और विकेट पर रखी गिल्लियां उड़ने के अवसरों को देखने फैंस मैदान पर खिलाड़ी को चोटिल होते देखा है. कुछ को तो ऐसी चोटों आईं कि उनकी जान ही चली गई.

किसी की गई जान तो कोई बाल-बाल बचा

ऑस्ट्रेलिया के फिलिप ह्यूज, भारत के रमन लांबा और पाकिस्तान के वसीम राजा जैसे खिलाड़ी मैदान पर जान गंवाने वाले क्रिकेटरों में शामिल हैं. इन प्लेयर्स को ऐसी चोटें खेल के दौरान लगी कि उनकी जान ही चली गई. फुटबॉल मैदान पर कुछ साल पहले डेनमार्क के दिग्गज खिलाड़ी क्रिश्चियन एरिक्सेन को हार्ट अटैक आ गया था. उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया और उनकी जान बच गई. वह फुटबॉल मैदान पर वापस भी आ गए, लेकिन सबकी किस्मत एरिक्सेन जैसी नहीं होती.

मातम में बदली जीत की खुशी

हाल ही में एक क्रिकेटर की जान टीम को जीत दिलाने के बाद चली गई. एक लोकल क्रिकेट मैच में आखिरी गेंद फेंकने के बाद बॉलर की तबीयत बिगड़ गई. उसने टीम को रोमांचक मुकाबले में टीम को जीत तो दिला दी, लेकिन जिंदगी की जंग में हार गया. इस घटना की जानकारी सामने आते ही क्रिकेट फैंस शॉक हो गए. उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि रोमांचक मैच में अपनी टीम को जीत दिलाने के बाद खिलाड़ी मर गया.

आखिरी ओवर के बाद टूटी सासें

मुरादाबाद में एक लोकल मैच के दौरान विपक्षी टीम को जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों पर 14 रन बनाने थे. गेंदबाज अहमर खान बॉलिंग तो आए, उनसे टीम को बड़ी उम्मीदें थीं. उन्होंने रोमांचक ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की और टीम को 11 रन से मैच में जीत दिला दी, फिर जो हुआ उस पर किसी को भरोसा नहीं हुआ. आखिरी गेंद के बाद उनकी सांसें लड़खड़ाने लगीं और वह मैदान पर गिर गए. खिलाड़ियों ने तुरंत ही स्थानीय डॉक्टर को बुलाया और उन्हें सीपीआर दिया गया. अहमर ने कुछ हलचल दिखाई तो साथियों ने अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत बताया. इसके बाद चारों तरफ शोक की लहर दौड़ गई.

Rohit Raj

