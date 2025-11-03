Advertisement
trendingNow12986156
Hindi Newsक्रिकेट

रेल के जनरल डिब्बे में सफर, स्कूल में गुजरती थी रात, साथ रखते अपना बिछोना, भावुक कर देगी भारतीय महिला क्रिकेट की ये कहानी

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 52 साल में पहली पारी ICC विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने रविवार देर रात को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर ऐतिहासिक वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. वर्ल्ड कप जीतना भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 03, 2025, 11:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रेल के जनरल डिब्बे में सफर, स्कूल में गुजरती थी रात, साथ रखते अपना बिछोना, भावुक कर देगी भारतीय महिला क्रिकेट की ये कहानी

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 52 साल में पहली पारी ICC विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने रविवार देर रात को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर ऐतिहासिक वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. वर्ल्ड कप जीतना भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल है. महिला क्रिकेट में वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत साल 1973 में हुई थी और भारत का वर्ल्ड कप जीतने का सपना अब जाकर 52 साल में पहली बार पूरा हुआ है.

भारतीय महिला क्रिकेट की भावुक कहानी

वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम को BCCI ने 51 करोड़ रुपए और ICC ने लगभग 40 करोड़ रुपये का इनाम दिया है. बता दें कि कभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को रेल के जनरल डिब्बे में सफर करना पड़ता था. भारतीय महिला क्रिकेटरों को स्कूल में रात गुजारनी पड़ती थी और अपना बिछोना साथ लेकर चलना पड़ता था. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान शांता रंगास्वामी ने खुद इस बात का खुलासा किया है. शांता रंगास्वामी ने भारत की महिला क्रिकेटरों को शुरुआती दिनों में आ चुकी कठिनाइयों को याद किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कभी रेल के जनरल डिब्बे में करना पड़ता था सफर

शांता रंगास्वामी ने उन मुश्किल दिनों को याद किया है, जब महिला क्रिकेटरों को भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बहुत कम या बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता था. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान रहीं शांता रंगास्वामी ने साल 1976 में डेब्यू किया था और 1991 तक खेलती रहीं. उन्होंने बताया कि उन दिनों महिला टीम रेल के जनरल डिब्बे में सफर करती थी और अक्सर मैचों के लिए दौरे पर जाते समय हॉस्टल के फर्श पर सोती थी. शांता रंगास्वामी ने कहा, 'हमें जनरल डिब्बे में सफर करने से लेकर हॉस्टल के फर्श पर सोना पड़ता था, इसके अलावा हमें अपना बिस्तर और अन्य जरूरी सामान भी खुद ही ले जाना पड़ता था. हम क्रिकेट किट को अपनी पीठ पर बैकपैक की तरह बांधे रहते थे और एक हाथ में सूटकेस लिए रहते थे.'

अब वर्ल्ड कप जीत पर मिले करोड़ों रुपये

शांता रंगास्वामी ने कहा, 'लेकिन हमें बहुत खुशी है कि भारत की मौजूदा महिला खिलाड़ियों को वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जिनकी वे हकदार हैं. स्वाद का अंदाजा तो खाने में ही होता है, और अब नतीजे सामने आ रहे हैं. भारत में महिला क्रिकेट ने वाकई एक लंबा सफर तय किया है. भारत की वर्ल्ड कप जीत के बाद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए 51 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इसे भारतीय महिला क्रिकेट के लिए बड़ा पल बताया. आईपीएल अध्यक्ष अरुण धूमल ने भी इस जीत की तुलना 1983 में पुरुष टीम द्वारा जीते गए वर्ल्ड कप से की. उन्होंने कहा कि आज का दिन महिला क्रिकेट के इतिहास में यादगार बन गया है, और अब महिला क्रिकेट नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Indian Womens cricket team

Trending news

'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
Jagannath Sarkar
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
Kerala News
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
Maharashtra
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
Telangana NEWS
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
LIVE: खालिद और शरजील के लिए बड़ा दिन, दिल्ली पुलिस आज बोलेगी तो क्या SC देगा जमानत?
2020 Delhi riots
LIVE: खालिद और शरजील के लिए बड़ा दिन, दिल्ली पुलिस आज बोलेगी तो क्या SC देगा जमानत?
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
isro news
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
weather update
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
Indian Army news
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
Kerala
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब
Indian Army
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब