रेल के जनरल डिब्बे में सफर, स्कूल में गुजरती थी रात, साथ रखते अपना बिछोना, भावुक कर देगी भारतीय महिला क्रिकेट की ये कहानी

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 52 साल में पहली पारी ICC विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने रविवार देर रात को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर ऐतिहासिक वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. वर्ल्ड कप जीतना भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल है. महिला क्रिकेट में वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत साल 1973 में हुई थी और भारत का वर्ल्ड कप जीतने का सपना अब जाकर 52 साल में पहली बार पूरा हुआ है.

भारतीय महिला क्रिकेट की भावुक कहानी

वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम को BCCI ने 51 करोड़ रुपए और ICC ने लगभग 40 करोड़ रुपये का इनाम दिया है. बता दें कि कभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को रेल के जनरल डिब्बे में सफर करना पड़ता था. भारतीय महिला क्रिकेटरों को स्कूल में रात गुजारनी पड़ती थी और अपना बिछोना साथ लेकर चलना पड़ता था. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान शांता रंगास्वामी ने खुद इस बात का खुलासा किया है. शांता रंगास्वामी ने भारत की महिला क्रिकेटरों को शुरुआती दिनों में आ चुकी कठिनाइयों को याद किया है.

कभी रेल के जनरल डिब्बे में करना पड़ता था सफर

शांता रंगास्वामी ने उन मुश्किल दिनों को याद किया है, जब महिला क्रिकेटरों को भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बहुत कम या बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता था. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान रहीं शांता रंगास्वामी ने साल 1976 में डेब्यू किया था और 1991 तक खेलती रहीं. उन्होंने बताया कि उन दिनों महिला टीम रेल के जनरल डिब्बे में सफर करती थी और अक्सर मैचों के लिए दौरे पर जाते समय हॉस्टल के फर्श पर सोती थी. शांता रंगास्वामी ने कहा, 'हमें जनरल डिब्बे में सफर करने से लेकर हॉस्टल के फर्श पर सोना पड़ता था, इसके अलावा हमें अपना बिस्तर और अन्य जरूरी सामान भी खुद ही ले जाना पड़ता था. हम क्रिकेट किट को अपनी पीठ पर बैकपैक की तरह बांधे रहते थे और एक हाथ में सूटकेस लिए रहते थे.'

अब वर्ल्ड कप जीत पर मिले करोड़ों रुपये

शांता रंगास्वामी ने कहा, 'लेकिन हमें बहुत खुशी है कि भारत की मौजूदा महिला खिलाड़ियों को वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जिनकी वे हकदार हैं. स्वाद का अंदाजा तो खाने में ही होता है, और अब नतीजे सामने आ रहे हैं. भारत में महिला क्रिकेट ने वाकई एक लंबा सफर तय किया है. भारत की वर्ल्ड कप जीत के बाद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए 51 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इसे भारतीय महिला क्रिकेट के लिए बड़ा पल बताया. आईपीएल अध्यक्ष अरुण धूमल ने भी इस जीत की तुलना 1983 में पुरुष टीम द्वारा जीते गए वर्ल्ड कप से की. उन्होंने कहा कि आज का दिन महिला क्रिकेट के इतिहास में यादगार बन गया है, और अब महिला क्रिकेट नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा.