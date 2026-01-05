बिना शतक ठोके रचा इतिहास..ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास में ऐसा करने वाले दूसरे प्लेयर, हेड का अनोखा कीर्तिमान

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच साल 2025-26 एशेज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है. इंग्लैंड ये सीरीज हार चुकी है. हालांकि, पिछला टेस्ट जीतकर इस मैच में भी वह वापसी करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं. इंग्लैंड की तरफ से दिग्गज खिलाड़ी जो रूट ने 160 रनों की धमाकेदार पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर दूसरा शतक ठोकने का कारनामा किया. जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की ओर से ट्रेविस हेड ने दिन का खेल खत्म होने तक नाबाद 91 रनों की पारी खेल डाली और इस पारी के साथ हेड ने अपने नाम पर एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित कर लिया है.

हेड और लाबुशेन की जुगलबंदी

384 रनों का जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की ओर से ट्रैविस हेड और मार्नस लाबुशेन के बीच शानदार जुगलबंदी देखने को मिली. दिन का खेल खत्म होने तक हेड ने देखते ही देखते 87 गेंदों पर 15 चौकों की बदौलत 91 रनों की पारी खेल डाली. हालांकि, लाबुशेन 48 रनों के योग पर अपना विकेट दे बैठे. हेड 91 रनों पर नाबाद हैं. वह अपने 11वें शतक की ओर बढ़ रहे हैं. इसके अलावा ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास में एक अनोखा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है.

21वीं सदी के दूसरे खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत करने आए ट्रैविस हेड जब 63 रनों पर पहुंचे, तो उनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड काबिज हो गया.दरअसल, हेड एशेज के सिंगल सीरीज में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. बता दें कि इससे पहले एशेज के इतिहास में सिंगल सीरीज में 500 रन बनाने का आंकड़ा डेविड वॉर्नर के नाम पर था.वॉर्नर ने ये कारनामा साल 2013-14 की एशेज में किया था. वहीं, हेड ने 2025-26 की एशेज में ये मुकाम हासिल किया है.

रूट का धमाका

इंग्लैंड ने चौथा टेस्ट मैच जीतने के बाद आज पांचवें मैच में भी शानदार शुरुआत की है. उनकी पहली पारी बेहद ही शानदार रही है. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रूक और जो रूट ने धमाकेदार पारियां खेलकर टीम का स्कोर 384 रनों तक पहुंचा दिया. रूट ने अपने टेस्ट करियर का 41वां शतक ठोक दिया है. साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी सरजमीं पर ये रूट का सर्वश्रेष्ठ स्कोर था.

