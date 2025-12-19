Advertisement
trendingNow13046773
Hindi Newsक्रिकेटहेड का हल्ला बोल, शतक ठोक की ब्रैडमैन की बराबरी, क्रिकेट जगत में मचा हड़कंप!

हेड का हल्ला बोल, शतक ठोक की ब्रैडमैन की बराबरी, क्रिकेट जगत में मचा हड़कंप!

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे मुकाबले में भी कंगारूओं ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. सीरीज में शुरुआती 2 मैच जीतने के बाद अब वह अपनी तीसरी जीत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. ट्रेविस हेड ने आज शतक जड़ने के साथ ही एक अनोखा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 19, 2025, 06:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

travis head
travis head

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे मुकाबले में भी कंगारूओं ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. सीरीज में शुरुआती 2 मैच जीतने के बाद अब वह अपनी तीसरी जीत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. साथ ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज काफी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं. ट्रैविस हेड ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतकीय पारी खेल कर इंग्लैंड को मैच के तीसरे दिन पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है. मैच में पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की पकड़ बन चुकी है. दिन का खेल खत्म होने तक कंगारुओं ने 356 रनों की बढ़त ले ली है. साथ ही ट्रेविस हेड ने आज शतक जड़ने के साथ ही एक अनोखा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है. ऐसा करने वाले हेड ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास के चौथे खिलाड़ी बन चुके हैं  आजतक केवल 4 खिलाड़ी ऐसा कर पाए हैं.

हेड टीम के मुख्य अंग

मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलियाई खेमे में स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन के बाद ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलियाई टीम के मुख्य खिलाड़ी हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शतक जड़ते ही एक खास फेहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवा लिया है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में एक ही पिच पर सबसे ज्यादा शतक जड़ने के रिकॉर्ड के बारे में. ट्रेविस हेड ने एडिलेड में लगातार 4 मैच में 4 शतक जड़कर ये अनोखा कीर्तिमान अपने नाम पर स्थापित कर लिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

2022 में हुआ था आगाज

साल 2022 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ इस मैदान पर तूफानी 175 रनों की पारी खेलकर इस रिकॉर्ड की शुरुआत की थी. इसके बाद एक बार फिर वेस्टइंडीज को ही बुरी तरह से धोया और साल 2024 में 119 रनों की शतकीय पारी खेली. फिर तीसरा शतक उनका भारत के खिलाफ आया. जब साल 2024 उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ 140 रनों की पारी खेली. 

1 मैदान पर ऐसा करने वाले दिग्गज

गौरतलब है कि एडिलेड के मैदान पर माइकल क्लार्क ने  भी 4 शतक ठोकने का कारनामा किया है और अब इस फेहरिस्त में ट्रेविस हेड भी 4 शतक के साथ शामिल हो गए हैं. इसके अलावा स्टीव स्मिथ और सर डॉन ब्रैडमैन ने भी मेलबर्न में 4-4 शतक ठोकने का कारनामा किया है. ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी तक ऐसा 4 खिलाड़ी  कर सके हैं. 

ये भी पढ़ेंट्रैविस के शतक से दहला इंग्लैंड, तोड़ दिया हिटमैन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, आंकड़े उड़ाएंगे आपके होश

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

travis headDon BradmanSteave smit

Trending news

हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
bengaluru news
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
Bombay High Court
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
Betting App Case
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
Artificial Intelligence
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
India Australia News in Hindi
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'
leopard attacked
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'
हिंसा से जल रहा बांग्लादेश... हिन्दू शख्स की मॉब लिंचिंग पर आई यूनुस की प्रतिक्रिया
bangladesh
हिंसा से जल रहा बांग्लादेश... हिन्दू शख्स की मॉब लिंचिंग पर आई यूनुस की प्रतिक्रिया
नए साल पर 26/11 दोहराने की तैयारी? रावी नदी से घुसपैठ करने की फिराक में हैं आतंकवादी
Terror alert
नए साल पर 26/11 दोहराने की तैयारी? रावी नदी से घुसपैठ करने की फिराक में हैं आतंकवादी
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग
BMC elections
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग
ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट
babri masjid news
ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट