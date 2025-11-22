AUS vs ENG: जीत के बाद स्मिथ का बड़ा खुलासा... तूफानी ट्रेविस ने खुद की थी ओपनिंग की डिमांड, कहकर उधेड़ी बखिया

AUS vs ENG: 22 नवंबर, वो तारीख जब ट्रेविस हेड का शोर दुनियाभर में गूंजा. पहली पारी में हेड मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने उतरे. दूसरी पारी में अचानक ओपनिंग आए और पर्थ में रनों का बवंडर मचाकर ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से जीत दिला दी. जीत के बाद कप्तान स्मिथ ने हेड को ओपन कराने के फैसले को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है. उन्होंने समझाया कि आखिर उन्हें ओपनिंग उतारने से पहले क्या बातचीत हुई. बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खूंखार ट्रेविस हेड ने मनमानी अंदाज से इंग्लैंड की बखिया उधेड़कर रख दी. उन्होंने 69 गेंद में शतक ठोका और फिर 83 गेंद में 123 रन की आतिशी पारी को अंजाम दिया.

क्या बोले कप्तान स्मिथ?

स्मिथ ने जीत के बाद हेड की खुलकर तारीफ की. उन्होंने कहा, 'अच्छी शुरुआत, हमें इसके सही साइड पर रहना पसंद है. लेकिन आज तो बस जबरदस्त था. ट्रेविस हेड की वह इनिंग कमाल की थी. उसने कुछ जबरदस्त शॉट खेले और जब उसने कुछ शॉट मिस किए तब भी वे गैप ढूंढते दिखे. यह उन दिनों में से एक था जब सब कुछ उसके हिसाब से हुआ और उसने हमें जीत दिलाने के लिए इसका पूरा फायदा उठाया.'

ओपनिंग फैसला का खोला राज

स्मिथ ने हेड के ओपनिंग करने के फैसले पर कहा, 'शायद टी-ब्रेक के आस-पास, जब हम आउट हुए. हमने इस बारे में बात की थी, हमें पहली इनिंग में चीज़ें पसंद नहीं आईं और ट्रैव ने बस कहा, 'मैं यह करना चाहता हूं।' तो मैंने उससे कहा, दोस्त, अपनी जान लगा दो.' भले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड ने मैच विनिंग पारी खेली, लेकिन जीत के हीरो मिचेल स्टार्क रहे जिन्होंने 10 विकेट अपने नाम किए.

स्मिथ ने की लाबुशेन की तारीफ

स्मिथ ने मार्नस लाबुशेन की भी तारीफ की, जिन्होंने चौथी इनिंग में 49 गेंदों पर 51 रन बनाकर इंग्लैंड के 205 रन को सिर्फ़ 28.2 ओवर में पूरा किया. स्मिथ ने आगे कहा, 'हे भगवान, यह किसी भी खिलाड़ी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है. चौथी इनिंग, 200 रन का पीछा करते हुए और तब तक पिच शायद बैट्समैन के लिए सबसे मुश्किल हो गई थी. उन्होंने शुरुआत में बहुत अच्छा खेला, खुद को संभाला और जब वे शॉर्ट-बॉल प्लान पर गए, तो उन्होंने इसे ठीक वैसे ही संभाला जैसा वह चाहते थे. वह लगभग उनके साथ खेल रहे थे. और मुझे लगा कि मार्नस दूसरे छोर पर भी शानदार थे, उन्होंने गेम को संभाला, चीज़ों को आगे बढ़ाया. उन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। जीत दिलाना बहुत अच्छा रहा.'