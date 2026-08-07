पोंटिंग और क्लार्क के क्लब में शामिल हुए ट्रेविस हेड, लगातार दूसरी बार बने ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, किसे हराया?

Allan Border Medal 2026: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ट्रैविस हेड ने ब्रिसबेन में आयोजित क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के वार्षिक पुरस्कार समारोह में लगातार दूसरी बार एलन बॉर्डर मेडल अपने नाम किया है. हेड ने कुल 153 वोट हासिल कर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का यह सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान जीता. उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी एलेक्स केरी को मात्र एक वोट से पछाड़ा, जिन्हें 152 वोट मिले थे, जबकि मिचेल स्टार्क 150 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. इस जीत के साथ हेड लगातार दो बार यह मेडल जीतने वाले पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं.
हेड की इस बड़ी कामयाबी के साथ-साथ मिचेल स्टार्क को 'शेन वॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर' चुना गया. वहीं, मिचेल मार्श ने 'वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर' का खिताब जीता और टिम डेविड को 'टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर' के रूप में मान्यता मिली. महिला क्रिकेट में, एनाबेल सदरलैंड को फरवरी में ही सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक अभ्यास सत्र के दौरान 'बेलिंडा क्लार्क मेडल' से सम्मानित किया जा चुका था. गौरतलब है कि इस सीजन में अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण कोई औपचारिक गाला नाइट आयोजित नहीं की गई थी.
एलन बॉर्डर मेडल की यह रेस वोटिंग अवधि के अंतिम चरणों तक बेहद रोमांचक बनी रही. हेड के अभियान को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए अंतिम एशेज टेस्ट के दौरान गति मिली, जहाँ उन्होंने ओपनिंग करते हुए 163 रनों की शानदार पारी खेली थी. हालांकि, व्यक्तिगत मैचों की वोटिंग का विवरण जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस पारी ने उन्हें बढ़त दिलाई. उसी मैच में स्टीव स्मिथ ने भी शतक लगाया था और ब्यू वेबस्टर, स्टार्क और माइकल नेसर ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया था.
इस जीत ने ट्रैविस हेड को रिकी पोंटिंग, शेन वॉटसन, माइकल क्लार्क और डेविड वॉर्नर जैसे दिग्गजों की कतार में खड़ा कर दिया है, जो लगातार दो साल यह मेडल जीतने में सफल रहे हैं. इसके अलावा वह अपने साथियों स्टीव स्मिथ और नाथन लियोन के साथ उन खिलाड़ियों की सूची में भी शामिल हो गए हैं जिन्होंने एक से अधिक बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है.
मिचेल स्टार्क को टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान उनके बेहतरीन प्रदर्शन के बाद मिला, जिसमें उन्होंने 11 टेस्ट मैचों में 18.12 की औसत से 57 विकेट चटकाए. उनके विकेटों की संख्या वोटिंग अवधि के दौरान दूसरे नंबर पर रहे नाथन लियोन (28 विकेट) से दोगुनी से भी अधिक थी. स्टार्क ने 25 वोट हासिल किए और हेड (21 वोट) व केरी (20 वोट) को पीछे छोड़ते हुए अपने करियर में दूसरी बार यह पुरस्कार जीता.
दूसरी ओर, मिचेल मार्श ने केवल 6 वनडे मैच खेलने के बावजूद 'वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर' का खिताब अपने नाम किया. चोट से वापसी के बाद दक्षिण अफ्रीका और भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज में कप्तानी करते हुए उन्होंने बल्ले से 60 से अधिक की औसत दर्ज की. टी20 क्रिकेट में टिम डेविड ने अपना जलवा बिखेरा; उन्होंने 197.50 के स्ट्राइक रेट और 49.37 की औसत से रन बनाए. उन्होंने सेंट किट्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ मात्र 37 गेंदों में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक जड़कर इतिहास रच दिया था.