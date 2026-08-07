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पोंटिंग और क्लार्क के क्लब में शामिल हुए ट्रेविस हेड, लगातार दूसरी बार बने ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, किसे हराया?

Allan Border Medal 2026: ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ट्रैविस हेड ने लगातार दूसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. मिचेल स्टार्क, मिचेल मार्श और टिम डेविड को मिले अन्य बड़े पुरस्कारों और उनके शानदार प्रदर्शन के बारे में जानें.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 07, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:05 PM IST
पोंटिंग और क्लार्क के क्लब में शामिल हुए ट्रेविस हेड, लगातार दूसरी बार बने ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, किसे हराया?
Image Credit: ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ट्रैविस हेड. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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