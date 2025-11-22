Advertisement
ट्रेविस हेड ने अंग्रेजों को समझाया पर्थ का असली 'अर्थ'... AUS vs ENG मैच में टूटा 100 साल पुराना रिकॉर्ड

AUS vs ENG: पर्थ टेस्ट के पहले दिन कुल 19 विकेट गिरे. जब ऐसा लगा कि इस पिच पर बैटिंग करना बहुत मुश्किल है तब ट्रेविस हेड ने मोर्चा संभाला. यूं कहें कि हेड ने अंग्रेजों को पर्थ का असली अर्थ समझाया तो गलत नहीं होगा. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 22, 2025, 06:04 PM IST
AUS vs ENG Test: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने धमाकेदार जीत के साथ एशेज सीरीज की शुरुआत की है. पर्थ में खेले गए मैच के दूसरे दिन ट्रेविस हेड ने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली टीम ने घुटने टेक दिए. हेड ने महज 69 गेंदों पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया. उनकी तूफानी पारी के दम पर कंगारुओं ने इंग्लैंड को दो दिन के अंदर धूल चटा दी और इस मैच में 100 साल पुराना रिकॉर्ड भी चकनाचूर हो गया. 

पर्थ टेस्ट के पहले दिन पूरी तरह से गेंदबाजों का दबदबा रहा. पहले मिचेल स्टार्क ने कहर बरपाते हुए 7 विकेट लिए और उसके बाद बेन स्टोक्स ने पंजा खोलकर ऑस्ट्रेलिया को झटका दिया. पहले दिन कुल 19 विकेट गिरे. जब ऐसा लगा कि इस पिच पर बैटिंग करना बहुत मुश्किल है तब ट्रेविस हेड ने मोर्चा संभाला. यूं कहें कि हेड ने अंग्रेजों को पर्थ का असली अर्थ समझाया तो गलत नहीं होगा. 

100 साल में पहली बार हुआ ऐसा 

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ में खेला गया पहला टेस्ट सिर्फ 847 गेंदों में खत्म हो गया. इसके साथ ही एशेज में 100 साल बाद ऐसा हुआ जब कोई टेस्ट महज दो दिनों में समाप्त हो गया. वहीं, एशेज के इतिहास में ये पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर कोई टेस्ट दो दिन में खत्म हुआ है. 

दो दिन के अंदर समाप्त होने वाले एशेज टेस्ट

लॉर्ड्स- 1888
द ओवल- 1888
मैनचेस्टर- 1888
द ओवल- 1890
नॉटिंघम- 1921
पर्थ- 2025

 

ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास 

पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट ने ट्रेविस हेड को ओपनिंग करने के लिए भेजा. उनका ये दांव सुपरहिट साबित हुआ. हेड ने टेस्ट में T20 मोड में बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजी बॉलिंग लाइनअप धज्जियां उड़ा दी. ट्रेविस हेड ने महज 69 गेंद पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया. स्टार बल्लेबाज एशेज सीरीज में दूसरे सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने. इसके अलावा हेड चौथी पारी में चेज करते हुए सबसे तेज सेंचुरी ठोकने वाले बल्लेबाज बने. 

मिचेल स्टार्क ने जीता 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड 

पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन भले ही ट्रेविस हेड ने तूफानी शतक जड़कर इंग्लैंड को तहस-नहस किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाने में सबसे अहम भूमिका स्टार तेज गेंदबाज  मिचेल स्टार्क ने निभाई. अनुभवी पेसर ने पहली पारी में 7 और दूसरी इनिंग में 3 विकेट चटकाए. उन्होंने मैच में 10 विकेट हासिल किए और यही वजह है कि उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. 

ये भी पढ़ें: IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन अफ्रीका ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 148 साल के टेस्ट इतिहास में कभी नहीं हुआ था ऐसा

 

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव.

ashes series

