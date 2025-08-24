AUS vs SA: लगातार दो हार फिर बैक-टू-बैक शतकों का हाहाकार, विकेट के लिए गिड़गिड़ाते रहे गेंदबाज, टूटा 10 साल पुराना रिकॉर्ड

AUS vs SA: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच आखिरी टी20 मुकाबले में रोमांच का तीसरा डोज देखने को मिला. मैच में शतकों की ऐसी हैट्रिक देखने को मिली कि अफ्रीकी गेंदबाज विकेट की भीख मांगते नजर आए. लगातार दो हार के बाद कंगारू टीम ने इस मुकाबले में हाहाकार मचा डाला है. बात चाहे बैटिंग की हो या फिर बॉलिंग की, कंगारू टीम हर तरह से हावी नजर आई है. टीम के महज 3 बल्लेबाजों ने मिलकर तबाही मचा डाली.

ओपनर्स की पार्टनरशिप

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श पूरे मूड में उतरे. दोनों ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया. एक तरफ ट्रेविस हेड बल्ले से हल्ला मचाते दिखे तो कप्तान मार्श भी उसी ठर्रे पर थे. दोनों के बीच पहाड़नुमा पार्टनरशिप हुई और पहला विकेट 250 के स्कोर पर गिरा. हेड ने मुकाबले में 17 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 142 रन की पारी खेली जबकि मार्श ने 100 रन ठोके, जिसमें 5 छक्के और 6 चौके देखने को मिले.

ग्रीन की तूफानी पारी

तीसरे नंबर पर बैटिंग करने उतरे कैमरन ग्रीन पर रनों के भूखे नजर आए और उन्होंने आतिशी अंदाज में पारी का आगाज किया. महज 47 गेंद में ग्रीन ने शतक ठोक डाला. उन्होंने 118 रन की पारी खेलने के लिए महज 55 गेंद खर्च कीं. ग्रीन की पारी में 8 छक्के जबकि 6 चौके देखने को मिले. इन पारियों के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 431 रन टांग दिए.

टूटा 10 साल पुराना रिकॉर्ड

431/2 का स्कोर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा वनडे टोटल है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इसी टीम के खिलाफ साल 2006 में 434 रन ठोके थे. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया में यह मेजबान टीम का सबसे बड़ा वनडे टोटल है. इससे पहले साल 2015 में पर्थ में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन (WACA) स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ 417 रन बनाए थे.

ऑस्ट्रेलिया ने जीता मुकाबला

ऑस्ट्रेलिया भले ही सीरीज गंवा बैठी हो लेकिन मैच में टीम ने अपना झंडा गाड़ दिया है. कंगारू टीम ने 276 रन से इस मैच को जीता और सीरीज 1-2 पर खत्म की. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस मैच में कूपर कोनोली ने 5 विकेट अपने नाम किए. अब साउथ अफ्रीका की टीम इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज खेलती नजर आएगी.