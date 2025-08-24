AUS vs SA: लगातार दो हार फिर बैक-टू-बैक शतकों का हाहाकार, विकेट के लिए गिड़गिड़ाते रहे गेंदबाज, टूटा 10 साल पुराना रिकॉर्ड
Advertisement
trendingNow12894880
Hindi Newsक्रिकेट

AUS vs SA: लगातार दो हार फिर बैक-टू-बैक शतकों का हाहाकार, विकेट के लिए गिड़गिड़ाते रहे गेंदबाज, टूटा 10 साल पुराना रिकॉर्ड

AUS vs SA: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच आखिरी टी20 मुकाबले में रोमांच का तीसरा डोज देखने को मिला. मैच में शतकों की ऐसी हैट्रिक देखने को मिली कि अफ्रीकी गेंदबाज विकेट की भीख मांगते नजर आए. लगातार दो हार के बाद कंगारू टीम ने इस मुकाबले में हाहाकार मचा डाला है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 24, 2025, 04:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Travis Head
Travis Head

AUS vs SA: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच आखिरी टी20 मुकाबले में रोमांच का तीसरा डोज देखने को मिला. मैच में शतकों की ऐसी हैट्रिक देखने को मिली कि अफ्रीकी गेंदबाज विकेट की भीख मांगते नजर आए. लगातार दो हार के बाद कंगारू टीम ने इस मुकाबले में हाहाकार मचा डाला है. बात चाहे बैटिंग की हो या फिर बॉलिंग की, कंगारू टीम हर तरह से हावी नजर आई है. टीम के महज 3 बल्लेबाजों ने मिलकर तबाही मचा डाली. 

ओपनर्स की पार्टनरशिप

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श पूरे मूड में उतरे. दोनों ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया. एक तरफ ट्रेविस हेड बल्ले से हल्ला मचाते दिखे तो कप्तान मार्श भी उसी ठर्रे पर थे. दोनों के बीच पहाड़नुमा पार्टनरशिप हुई और पहला विकेट 250 के स्कोर पर गिरा. हेड ने मुकाबले में 17 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 142 रन की पारी खेली जबकि मार्श ने 100 रन ठोके, जिसमें 5 छक्के और 6 चौके देखने को मिले. 

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रीन की तूफानी पारी

तीसरे नंबर पर बैटिंग करने उतरे कैमरन ग्रीन पर रनों के भूखे नजर आए और उन्होंने आतिशी अंदाज में पारी का आगाज किया. महज 47 गेंद में ग्रीन ने शतक ठोक डाला. उन्होंने 118 रन की पारी खेलने के लिए महज 55 गेंद खर्च कीं. ग्रीन की पारी में 8 छक्के जबकि 6 चौके देखने को मिले. इन पारियों के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 431 रन टांग दिए. 

टूटा 10 साल पुराना रिकॉर्ड

431/2 का स्कोर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा वनडे टोटल है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इसी टीम के खिलाफ साल 2006 में 434 रन ठोके थे. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया में यह मेजबान टीम का सबसे बड़ा वनडे टोटल है. इससे पहले साल 2015 में पर्थ में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन (WACA) स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ 417 रन बनाए थे.

ये भी पढ़ें.. नामुमकिन: 327 गेंद में 1009 रन... भारतीय युवा बल्लेबाज ने एक मैच में लगाया रनों का अंबार, 2 दिन विकेट को तरसते रहे गेंदबाज

ऑस्ट्रेलिया ने जीता मुकाबला

ऑस्ट्रेलिया भले ही सीरीज गंवा बैठी हो लेकिन मैच में टीम ने अपना झंडा गाड़ दिया है. कंगारू टीम ने 276 रन से इस मैच को जीता और सीरीज 1-2 पर खत्म की. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस मैच में कूपर कोनोली ने 5 विकेट अपने नाम किए. अब साउथ अफ्रीका की टीम इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज खेलती नजर आएगी. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

AUS vs SA

Trending news

अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
Indian tourists
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Kerala News
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
vice president election
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
Anish Dayal Singh
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
Kiren Rijiju
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
CJI
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
;